El PP replica a Torres que defender la democracia "no es dar batallitas" contra dictadores muertos hace 50 años

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha replicado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que defender la democracia "no es dar batallitas" contra dictadores muertos hace 50 años como Franco, sino luchar contra los que siguen vivos, en alusión al venezolano Nicolás Maduro, con los que "algún ex dirigente socialista español hace negocios".

En redes sociales, Tellado ha querido responder a unas declaraciones de Torres en las que lamentaba que el PP no se una a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. "Defender hoy la democracia no es dar batallitas contra dictadores muertos hace 50 años sino luchar contra dictadores vivos con los que algún ex dirigente socialista español hace negocios", ha escrito en X.

Según el dirigente 'popular', "defender la democracia" es "denunciar y exigir la dimisión de políticos corruptos" que usaron sus cargos "para enriquecerse". "Recuerdos a Rudolf", ha concluido el portavoz 'popular' en la Cámara Baja en su mensaje.

Las declaraciones de Tellado tienen lugar después de que este lunes asegurase que el Ejecutivo "necesita" a Franco "más vivo que nunca", y que no entendía por qué se celebra un acto por el 50 aniversario de su muerte un 8 de enero de 2025, ya que murió el 20 de noviembre de 1975.

"Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20 de noviembre de 1975. No sé qué se celebra el 8 de enero del 2025. Supongo que la flebitis que padecía el dictador", dijo el portavoz del PP en una rueda de prensa en el Congreso.

Ante esto, Torres ha respondido en la mañana de este jueves asegurando que "nadie celebra la flebitis" de Franco y reprochando al PP que no defienda la democracia al no unirse a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador, que el Gobierno ve como el hito con el se empezó a restablecer el orden democrático en España.

En su opinión, de la conmemoración de la muerte de Franco "no debe excluirse ningún verdadero demócrata", si bien sabe que "hay quien pone por delante ir contra el Gobierno de España y contra Pedro Sánchez antes que incluso defender la democracia de la que disfrutamos", en referencia al PP.