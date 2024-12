El PP saluda que Junts comparta su tesis de que Sánchez "no es de fiar": "Bienvenidos a este lado del muro"

Tellado ve un "éxito" la enmienda de PP y Junts para suspender un impuesto eléctrico y espera que el PSOE no "ponga palos en las rueda"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, no ha aclarado este martes si su formación podría apoyar la tramitación de la propuesta de Junts que exige al jefe del Ejecutivo someterse a una cuestión de confianza, pero ha saludado que el partido de Carles Puigdemont comparta que Pedro Sánchez "no es de fiar".

"Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro desde donde creemos que Sánchez se equivoca, que vive atrincherado y que desde luego eso no es lo mejor para nuestro país", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

En cuanto a si cree que ese órdago de Puigdemont a Sánchez puede tener algún recorrido o lo ve como un fuego de artificio, Tellado ha insistido en que si hay partidos que en estos momentos se han dado cuenta de que Sánchez "no es de fiar, bienvenidos".

"Bienvenidos a la realidad de España. Nosotros ya lo advertimos desde hace más de un año. Esta legislatura ha sido un inmenso error y solo puede desarrollarse de dos formas. La primera, que Sánchez siga cediendo frente al independentismo a todas sus exigencias o que Sánchez señale ya el final de esta legislatura porque resulta imposible de llegar a término", ha dicho.

"SÁNCHEZ LO QUE HA HECHO ES AFERRARSE AL PODER A CUALQUIER PRECIO" Aunque ha dicho que el PP desconoce cuál de esos dos caminos elegirá Sánchez, ha subrayado que hasta ahora el presidente del Gobierno "lo que ha hecho es aferrarse al poder a cualquier precio", "cueste lo que cueste" y "asumiendo" el "discurso del independentismo".

De hecho, ha indicado que el socialista Salvador Illa "no ha ido a Cataluña a normalizar nada sino a normalizar única y exclusivamente el discurso del independentismo". A su juicio, hoy los socialistas del PSC "hablan igual que los independentistas, con la misma terminología, los mismos mensajes y la misma visión".

"Por lo tanto, no se ha normalizado Cataluña, han normalizado el discurso de los independentistas. Y a Sánchez le pasa exactamente lo mismo. Para ser presidente tiene que actuar al dictado de sus socios y es lo que ha hecho hasta ahora", ha aseverado, para añadir que llevan más de un año de legislatura pero el Ejecutivo "no gobierna", "no legisla" ni "deja legislar a mayorías distintas".

Según Tellado, la realidad es que el Gobierno de Sánchez está "atenazado por su situación judicial", que es "lo único que le preocupa" y, por lo tanto, lo que hace "es ganar tiempo" para "su defensa y para la defensa de los suyos".

SE REMITE A LOS INFORMES DE LOS LETRADOS CUANDO LLEGUE A LA MESA

Al ser preguntado si el PP va a votar a favor de que se admita a trámite la proposición de Junts exigiendo a Sánchez una cuestión de confianza, Tellado se ha remitido a los informes de los letrados de la Cámara y lo que "decida la mayoría de la Mesa" del Congreso. "Y yo no formo parte de esa mayoría, lamentablemente. Y por lo tanto, poco puedo decir al respecto", ha añadido.

En cuanto a cuál será el voto del Grupo Popular en caso de que esa petición de Junts llegue a Pleno, ha resaltado que su partido "nunca" adelanta el sentido del voto de "ningún debate parlamentario".

"Si me pregunta, ¿el PP confía en Pedro Sánchez? Ya le digo que no. En ningún caso. ¿El PP cree que Sánchez es de fiar? No. En ningún caso. Creo que es un presidente que no es de fiar", ha enfatizado.

Tellado ha vuelto a dar de nuevo la bienvenida a "todos aquellos que vean la luz" y "descubran" que Sánchez "no es de fiar". "Es un presidente que bien vive en la Moncloa de engañar a todos todo el tiempo. Esa ha sido su operativa desde esta fatídica investidura", ha resaltado.

En su opinión, el debate abierto con este tema evidencia que "hay una conclusión clara": "Pedro Sánchez es un presidente cuestionado. Cuestionado por los juzgados. Cuestionado por los españoles en la calle", ha dicho, para recalcar que ni siquiera "se atreve a salir a la calle porque se siente acosado" ante "los casos de corrupción que le persiguen".

ENMIENDA PARA SUSPENDER UN IMPUESTO ELÉTRICO

Por otra parte, Tellado ha remarcado estar "tremendamente satisfecho" por conseguir incluir a la ley una enmienda pactada con Junts para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.

En concreto, PP y Junts introdujeron en la fase de ponencia una enmienda transaccional con este propósito al proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La iniciativa prosperó porque contó además con el apoyo de Vox, ERC y PNV, según destacan fuentes del Grupo Popular.

"Se trata de un éxito parlamentario y que desde luego deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que nos habla Sánchez, sus ministros y sus diputados, no es tal", ha indicado en una rueda de prensa este martes.

A renglón seguido, Tellado ha advertido sobre la posibilidad de que PSOE o Sumar "pongan palos en la rueda" para evitar la tramitación de la ley que incluye la medida. Y precisamente, fuentes parlamentarias han confirmado que este martes se reunirá la mesa de la comisión que debate la ley para posponer el debate en audiencia pública, que en principio se iba a celebrar el jueves.