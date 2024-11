El PP urge a Torres aclarar su relación con Aldama y el ministro ironiza: "Me conoce tanto que no sabe ni cómo me llamo"

El expresidente canario reprocha al PP que se crea los "infundios" y les insta a encontrar pruebas: "Si las hay, me voy, y si no, usted"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este miércoles al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que explique su vinculación con el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, tras su declaración ante el juez afirmando que le conocía muy bien, sin embargo el ministro ha ironizado: "Me conoce tanto que no sabe ni cómo me llamo".

En concreto, ha sido la diputada del PP Laura Lima quien se ha dirigido al ministro socialista para exigirle que sea "sincero" y explique cuál es su relación con Víctor de Aldama, ya que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' afirmó conocerle muy bien y además, según ha recordado la diputada 'popular', el informe de la UCO menciona mensajes suyos con el exasesor Koldo García y con Ignacio Díaz Tapia, también vinculado con Aldama.

"Si jamás ordenó nada, ¿por qué Koldo le mandó un audio para confirmarle que había recibido los cinco millones de euros? ¿Por qué Aldama dice que le debe usted una gordísima?", ha incidido para posteriormente reprocharle que tenga la "jeta" de usar el dinero de Canarias mientras morían miles de personas por la pandemia. "¿Ha valido la pena traicionar a nuestra gente por todas esas cosas? ¿Y por 50.000 euros? Mire, señor Torres, deje de tomarnos por tontos y dimita", ha zanjado.

Ante esto, Torres ha negado sus vinculaciones con el empresario Aldama recordando que en su declaración ante el juez, el presunto conseguidor dijo en varias ocasiones su nombre mal. "Me conoce tan tanto que no sabe ni cómo me llamo", ha ironizado tildando de "patética" y "palmaria" la "mentira" de Aldama.

Al hilo de esta cuestión, el ministro ha censurado que en la bancada 'popular' den validez a los "infundios" y "difamaciones" porque, a su juicio, eso hace un "tremendo daño" a la democracia y al PP. "El trabajo que hicimos fue salvar vidas y ustedes lo que hicieron y lo que llevan haciendo desde que soy ministro no es otra cosa que embarrar", ha remarcado.

ES UNA CORRUPCIÓN "SISTEMÁTICA"

Sin embargo, el PP ha querido ir un paso más allá con este asunto con una interpelación al ministro sobre este mismo asunto. En ella, el diputado del PP Pedro Muñoz ha recurrido a una foto del exministro socialista José Luis Ábalos para situarla como la representación de la "corrupción" socialista, la cual considera que no es un "caso aislado" sino que es "sistemática del Gobierno, el PSOE y el entorno de Sánchez".

A su juicio, con sus declaraciones el empresario Aldama está "tirando de la manta" y la estrategia de los socialistas para intentar tapar los casos de corrupción les ha salido "muy mal". De hecho, ha situado a Torres como el presidente autonómico con más causas abiertas por su gestión durante la pandemia y ha puesto como ejemplo de ello el caso del Tito Berni, el caso mascarillas, la adjudicación a Danco o la compra a la empresa implicada en el 'caso Koldo', Soluciones de Gestión. "Señor Torres, tiene muchas respuestas por dar y no ha dado ninguna", ha incidido.

Ante esto, Torres ha censurado a los 'populares' que pidan dimisiones del Gobierno de Pedro Sánchez para no hablar de sus propios casos de corrupción y además den por verídicos los "bulos" y "acusaciones" de Aldama a pesar de que no haya aportado "ni una sola prueba".

"Están mostrando cada vez más, con mayor virulencia, su tremenda frustración", ha advertido Torres, ya que cree que el PP se agarra a las declaraciones de Aldama como "tabla de salvación" para tapar que fueron "desautorizados" por el PP Europeo en su intento de frustrar el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria. "Al señor Feijóo, en su ansiedad y desesperación por ser presidente del Gobierno de España, le quedan cada menos tablas de salvación", ha advertido.

ALDAMA EL "PERSONAJILLO"

De su parte, el diputado Muñoz ha ironizado asegurando que las palabras del ministro Torres se parecen mucho a las que utilizó Ábalos con el estallido del 'caso Koldo' para defenderse y le ha advertido que lo que para el PSOE son "mentiras" de Aldama para la Audiencia Nacional son "datos relevantes". "Dicen que es un personaje, un pequeño Nicolás, un agente de la CIA, pues para ser un personajillo, Aldama hizo con ustedes todo lo que quiso", ha incidido.

Asimismo ha instado a Torres a dimitir porque, a su juicio, "no tiene credibilidad" y además, según ha dicho, el ministro "mintió" en la comisión de investigación del Congreso sobre si conocía a Ignacio Díaz Tapia porque "sabía que tenía que ocultar" cierta información. "La mentira no puede salir gratis", ha remachado.

Finalmente, Torres ha emplazado al diputado 'popular' a "demostrar" que a lo largo de su trayectoria política ha pedido "un solo euro". Si lo demuestra, "lo dejo, pero si no lo demuestran, lo tendrá que dejar usted, porque las acusaciones no son aceptables", ha advertido.