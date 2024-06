El PP ve al Gobierno como "un barco en llamas" y Montero pregunta negociarán una moción de censura con Puigdemont

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ve al Gobierno de coalición como "un barco en llamas cercado por la corrupción, el chantaje y la mentira" y la vicepresidenta María Jesús Montero acusa a los 'populares' de "cinismo político" y pregunta si van a negociar una moción de censura con Carles Puigdemont y Junts.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que el dirigente del PP Elías Bendodo ha hablado de "vicepresidentas a la fuga" porque Teresa Ribera lleva "sin semanas sin aparecer" por el Congreso, Yolanda Díaz renuncia al liderazgo de Sumar --"No sabemos si ha saltado del barco o la han tirado", ha dicho--, y a María Jesús Montero "le están sacando un billete a Andalucía".

"El Gobierno es un barco en llamas y está cercado por la corrupción, el chantaje, y la mentira, que son sus únicas banderas", ha resumido.

A su juicio, el Gobierno "no dice la verdad ni al médico" pues "dijo que iba a perseguir la corrupción y ahora la ampara", y negó los indultos y la amnistía para los independentistas catalanes y lo ha acabado aprobando. "Y han dicho ahora que no va a haber referéndum. En el Partido Socialista y en el Sanchismo, el 'no' es el principio del sí, y eso es lo que tememos con todos ustedes", ha añadido.

Montero ha replicado que "la palabra del gobierno es mucho más válida que la del PP" y ha recordado que prometieron medidas como revalorizar las pensiones, combatir el desempleo y subir el salario mínimo, y lo han hecho.

"MENOS CINISMO POLÍTICO"

"Más palabra y menos cinismo político que el PP --ha proclamado--. Y lo que no hacemos es maldecir o reprochar actitudes políticas que luego ustedes practican por la puerta de atrás y a escondidas. ¿Van ustedes a llegar a un acuerdo con el señor Puigdemont? ¿Van a aclarar si efectivamente mantuvieron encuentros con los independentistas sin habérselo aclarado al pueblo español? ¿Están dispuestos a abordar con ello, señorías, una moción de censura?".

La vicepresidenta también ha acusado al PP de "blanquear" a la ultraderecha incorporándola a sus gobiernos autonómicos y abriendo la puerta a pactar con la italiana Giorgia Meloni. "Señorías, menos cinismo político", ha remachado.