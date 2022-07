PP+Cs advierte de la "presión constante" de Bildu al PNV para que el nuevo estatus "marque" el próximo curso político

Subraya la necesidad de actuar en ámbitos como la Educación y la Sanidad para "arreglar los problemas" de la ciudadanía

VITORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de PP+Cs espera que el próximo periodo de sesiones en la Cámara vasca "no sea un curso de generación de problemas a los ciudadanos" y ha mostrado su preocupación por la "presión constante" de EH Bildu al Gobierno vasco, en concreto al PNV, al mostrar una "posición entusiasta" para negociar los presupuestos de 2023, pidiendo al PNV que articule "la mayoría política nacionalista" para "incidir en el nuevo estatus y tratar de marcar esta nueva fase de la legislatura".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, el portavoz del grupo parlamentario PP+Cs, Carmelo Barrio, ha hecho balance del curso político, y ha señalado que la actitud de su grupo ha sido "constructiva, de mano tendida, de aportar con sus propuestas" y ha destacado algunas de las leyes aprobadas con sus enmiendas o las propuestas de resolución de los plenos monográficos sobre la crisis de la invasión de Ucrania o sobre el reto demográfico.

No obstante, se ha mostrado "muy preocupado por la deriva de la legislatura", ya que "está claro que está amarrada a una mayoría de Gobierno, que le permite actuar con comodidad". "Hay muchos motivos para entender que los problemas de la sociedad no se arreglan con las políticas actuales y que se generan más ámbitos de inseguridad, de intranquilidad en la sociedad", ha señalado.

En este sentido, ha citado ámbitos como la educación, la sanidad, los fondos europeos, la Memoria histórica y otros "más internos", como la reforma del reglamento de la Cámara, "aún pendiente".

Respecto a la Educación, Barrio ha explicado que las bases acordadas, que serán el fundamento de la futura Ley de Educación que se presentará próximamente, causan una "profunda intranquilidad" a PP+Cs --que no apoyó el acuerdo-- porque cree que EH Bildu "ha liderado esa negociación y ha impuesto las claves de lo que tienen que ser esas bases".

Por ello, cree que debe haber una "profunda reflexión" por parte de PNV y PSE, respecto a las citadas bases porque cree que "no es comprensible" que el euskera sea el "eje vertebrador", cuando "tendrían que ser el euskera y el castellano" y ha defendido la aportación de la educación concertada que ha "enriquecido y fortalecido" la educación vasca.

"Tenemos que ver cómo se materializa todo en la futura ley y nosotros estaremos ahí. Quisimos dar moderación, dar sentido común a este debate, pero lamentablemente algunos partidos, sobre todo el PSE, no nos ha acompañado", ha criticado.

Respecto a la Sanidad, el parlamentario de PP+Cs ha afirmado que "hay un progresivo deterioro" con problemas "muy importantes en algo tan esencial como es la Atención Primaria" con falta de personal, cierre de servicios y de camas, entre otros problemas.

"No es una percepción política, ni siquiera es una percepción sindical. Es lo que denuncian desde dentro del sistema, desde ese desorden de la sanidad, lo que se percibe tanto desde el punto de vista de los profesionales como del punto de vista de sus usuarios", ha indicado.

Para Carmelo Barrio, el Gobierno Vasco "no ha sabido en estos últimos años tener previsión y planificación" y ha denunciado la "sobredimensión de la presencia del euskera en las próximas oposiciones" de Osakidetza. "Hay que reforzar la Atención Primaria como un elemento esencial", ha reclamado.

Sobre la gestión de los fondos europeos, Barrio ha denunciado el "oscurantismo permanente" del Gobierno Vasco y el "tira y afloja" que mantiene con el Gobierno central. "Debe de contar algo de lo que de lo que hay, de lo que se ha acordado en relación con un elemento fundamental, tractor de nuestra economía, que van a ser esos fondos", ha reclamado al consejero de Economía.

Asimismo, ha criticado que en la Cámara vasca, los grupos en el Gobierno "están todo el rato huyendo y rechazando las aportaciones" de PP+Cs para abordar la reducción fiscal, cuando "la sociedad ha sufrido y está sufriendo los embates de la inflación y de la subida de precios de la crisis económica".

También ha citado la Ley de Memoria Histórica de Euskadi, un proyecto de ley de "olvidos históricos, de desmemoria" a la que su grupo presentó una enmienda de totalidad que fue rechazada. "Vamos a estudiar las enmiendas presentadas por los grupos, pero ese proyecto corre el riesgo de ser peor de lo que es y de incidir más en la desmemoria, en el olvido que en la memoria histórica y democrática de todo lo que ha pasado en este país", ha denunciado.

Barrio ha afirmado que "el Gobierno Vasco ha sido el sostén del Gobierno de Sánchez" y cree que "el descrédito" del Gobierno del PSOE "salpica" al propio Gobierno, y al PNV como "copartícipe de esas políticas".

PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES

Respecto al inicio del próximo periodo de sesiones, la coalición espera que "no sea un curso de generación de problemas a los ciudadanos, sino que sea para arreglarlos".

PP+Cs ha expresado su preocupación por la "presión constante" de EH Bildu al Gobierno vasco, al PNV, que "ha dado sus frutos" con el apoyo al acuerdo en Educación y a los presupuestos 2022.

Barrio ha destacado la "posición entusiasta" mostrada por EH Bildu para negociar también los presupuestos de 2023, y cree que la "actitud estratégica" de la coalición pasa por pedir al PNV que articule "la otra mayoría que tiene, la mayoría política nacionalista" para "incidir en el nuevo estatus" con la que cree "tratará de marcar esta nueva fase de la legislatura".

Al respecto, ha señalado que PP+Cs considera que el nuevo estatus "no es algo que preocupe a la sociedad, no es ninguna necesidad" porque Euskadi cuenta con un Estatuto "vivo, que sigue uniendo".

"El nuevo estatuto, el nuevo estatus que nos han puesto sobre la mesa en la anterior legislatura los nacionalistas, no es algo que preocupa, ni mucho menos, a esta sociedad. Lo que sí preocupa es la economía y llegar a fin de mes; lo que preocupa a la sociedad es la educación y no discriminar al castellano o no presionar al sistema educativo; lo que sí preocupa a la sociedad es reforzar la atención primaria, dotarle de medios, dotarle de médicos y, desde luego, de estructuras que no la deteriore más", ha defendido.

COALICIÓN CON CIUDADANOS

Preguntado sobre la situación de la coalición de PP con Ciudadanos, ha explicado que "la salud del grupo de trabajo de los parlamentarios y parlamentarias del PP y de Cs es muy buena", ya que se desarrolla en un ámbito de "colaboración y de unidad de actuación".

No obstante, ha reconocido que en esta primera parte de la legislatura ha habido "algunos cambios" pero ha subrayado "no han debilitado" a la coalición y ha señalado que la previsión es que el grupo, "tal y como está, siga funcionando hasta el final de la legislatura".

Barrio ha comenzado su intervención condenando "los signos de intolerancia" por el veto a una ertzaina en actos juveniles de las fiestas de Mutriku por parte de una comparsa, ya que cree que responde a "la actitud de los de siempre, señalando, marcando, tratando de hacer que la vida no sea fácil, a personas a las que odian, como la Ertzaintza". "Queremos manifestar nuestra solidaridad con la gente y con todo el colectivo", ha expresado.