La presentación de Frente Amplio contará con Colau, Emilio Delgado y Bustinduy, entre otros dirigentes

Ada Colau (Frente Amplio), Jorge Pueyo (CHA), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Emilio Delgado, tras el acuerdo electoral del Frente Amplio en Aragón. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lanzamiento oficial de la candidatura de Frente Amplio contará con las intervenciones de la exalcaldesa de Barcelona y candidata a las elecciones, Ada Colau, el número uno de la lista por la capital y dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, y los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun.

Para el acto, que tendrá lugar en el Parque Lineal del Manzanares de Madrid, contará con un nutrido grupo de dirigentes de los partidos que forman parte del nuevo espacio.

Por ejemplo, está prevista la intervención del principal referente electoral de IU para estos comicios, Toni Valero, la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, el presidente de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, y la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi.

No figura en el cartel promocional difundido por Frente Amplio ningún dirigente de Podemos, pese a compartir con partidos del espacio coaliciones en Comunidad Valenciana y Canarias. El partido morado reúne de forma casi simultánea a este evento su Consejo Ciudadano Estatal.