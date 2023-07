El presidente del Senado critica a Feijóo por no declarar si tiene un sobresueldo del PP y le pide que sea transparente

Admite que las Cortes Generales no estipulan un régimen sancionador en estos casos e insiste a Feijóo que cumpla con el requerimiento



MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Ander Gil, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no haber declarado si tiene un sobresueldo como líder de su partido una vez terminado el plazo de siete días que le impuso hace una semana, y le ha pedido que "reflexione" y sea transparente.

Así lo ha anunciado Gil en un comunicado en el que ha criticado que transcurridos los siete días que le dio de plazo a Feijóo, éste no ha modificado su declaración de bienes como obliga el Reglamento del Senado cuando un senador cambia sus "circunstancias" desde que toma posesión de su escaño.

"El senador Núñez Feijóo no ha cumplido con este requerimiento que es preceptivo para todos los senadores. Para todos, sin excepción", ha incidido en su escrito, reprochando al presidente del PP haya manifestado a través de los medios de comunicación "su intención de desoír" el requerimiento para que actúe "con la misma transparencia exigida al resto de senadores".

El presidente del Senado ha asegurado que Feijóo tiene la obligación de actualizar su declaración de rentas no "al perder su acta de senador ni cuando finaliza la legislatura", sino que debió hacerlo "en el mismo momento que reconoció la percepción de una segunda nómina ajena al Senado".

No obstante, a pesar de que presidente del PP no haya cumplido con el requerimiento, Gil ha admitido que el reglamento de las Cortes Generales "no estipula un régimen sancionador en estos casos", por lo que se ha limitado a "poner de manifiesto estos hechos ante la opinión pública".

"La falta de transparencia es una de las causas que provocan la desafección y el descreimiento de la sociedad en las instituciones. Y trasladar a la ciudadanía el mensaje de que se está por encima de las normas y de la Ley, no hace sino abundar en ello", ha ahondado en el escrito, haciendo un nuevo llamamiento a Feijóo para que "reflexione" sobre su "negativa a preservar la transparencia exigida para el buen gobierno".

Gil ha recordado que la obligación del Feijóo como senador de actualizar su declaración de bienes y rentas no la establece esta Presidencia, sino que lo hace la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el Reglamento del Senado, así como la Ley de Transparencia.

Asimismo, ha enunciado que en el formulario de la declaración de bienes y rentas que han de presentar los parlamentarios se recoge la obligatoriedad de especificar "las percepciones netas de tipo salarial, sueldos, honorarios, aranceles y cualquier otra remuneración", al margen de los ingresos percibidos como salario de la Cámara Alta.