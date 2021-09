Primer Pleno de control en el Congreso con estrenos, regresos y grupos superando el aforo en el hemiciclo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera sesión de control al Gobierno tras el verano, celebrada este miércoles en el Congreso, ha estado marcada por el estreno del nuevo Ejecutivo en la bancada azul y por los regresos: el de la exvicepresidenta Carmen Calvo a su escaño tras su cese, el de los periodistas al pasillo del Palacio y el de buena parte de los diputados al hemiciclo, que ha superado el aforo del 50% acordado por los grupos parlamentarios.

El de este miércoles ha sido el primer Pleno del Congreso en el que la oposición ha podido examinar a algunos de los nuevos ministros dado que el presidente, Pedro Sánchez, decidió remodelar su Gobierno el pasado julio, un mes inhábil a efectos parlamentarios.

Todos ellos han ocupado sus nuevos puestos en la bancada azul reservada al Gobierno y algunos han tenido que hacer frente a los interrogantes o interpelaciones de la oposición, como ha sido el caso de los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños; de Justicia, Pilar Llop; o de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Este miércoles ha sido también el de la vuelta al Salón de Plenos de la ahora ministra de Política Territorial y Portavoz, Isabel Rodríguez; y de la nueva titular de Educación, Pilar Alegría, que fueron diputadas en anteriores legislaturas.

CAMBIOS EN LA BANCADA SOCIALISTA

Pero este curso político no sólo ha comenzado con el estreno del nuevo Gabinete de Ministros en la Cámara Baja --este martes lo hicieron en la Alta-- sino también los del nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, y de la nueva secretaria general del grupo, Rafi Crespín.

Estos nombramientos han obligado al PSOE a reubicar dentro de la bancada a Adriana Lastra, ahora centrada en la Vicesecretaría General del partido, que ahora se sienta en el escaño que tradicionalmente se reservaba a los secretarios de Organización del PSOE y que en su momento ocupó el veterano Alfonso Guerra.

También se ha tenido que mudar de Rafael Simancas, exsecretario general del Grupo Socialista ahora al frente de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, y que ha decidido mantener su escaño en el Congreso.

Asimismo, ha estrenado nueva ubicación la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, que este miércoles ha regresado al hemiciclo ya como diputada rasa. A quien no se ha visto por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo es al ex titular de Transportes José Luis Ábalos.

Ambos, que eran los únicos ministros cesados que pueden refugiarse en su asiento en la Cámara Baja, coincidieron la semana pasada en el Congreso tras su salida del Gobierno pero para escuchar la intervención del presidente, Pedro Sánchez, en la primera reunión interparlamentaria del Grupo Socialista desde que estalló la pandemia.

Además este miércoles han regresado al Palacio del Congreso son los periodistas, que han podido pisar de nuevo la moqueta de su emblemático pasillo, un escenario habitual de encuentros y 'corrillos' con los políticos.

MÁS DIPUTADOS DE LOS ACORDADOS

La Cámara Baja acordó este martes rebajar las restricciones que se habían impuesto a los informadores con la pandemia y, además de ampliar de dos a tres el número de redactores por medio, decidió permitirles acceder al citado pasillo, aunque con limitaciones. Una decisión que este miércoles la mayoría de diputados consultados recibió con alegría.

Ahora está por ver si los grupos parlamentarios acuerdan en los próximos días incrementar el aforo del hemiciclo, que se mantiene aún en el 50%, pese a que este miércoles éste se ha superado con creces. En concreto, el PP, Vox y Esquerra Republicana (ERC) han tenido en sus filas a más de la mitad de sus diputados.

Tanto el PP como Vox quieren que la presencialidad de los diputados se incremente del 50% actual al 75% pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, viene insistiendo en que son los grupos los que deben buscar un consenso sobre este asunto, como lo hicieron con el inicio de la pandemia.