Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: 'Sánchez cambiará el plan de ERC pero rebajará la malversación'; 'Ucrania vive entre minas y bombas ocultas hasta en cadáveres'; 'El desgarro de dejar a los hijos en El Salvador para limpiar casas en España'; 'Marruecos encumbra al fútbol árabe y africano en Qatar'.

EL MUNDO: 'Alberto Núñez Feijóo: "Pido elecciones ya, el plan de Sánchez no tiene legitimidad"'; 'El marido de Nadia Calviño no tenía futuro en su empresa: "No le dábamos tareas clave"'; 'Testimonios desde la primera línea: "Bajmut es nuestro Stalingrado"'.

ABC: 'Sánchez acelera para llegar sin escollos a las elecciones de 2023'; 'Lope y compañía: a la caza de los colaboradores del Fénix de los Ingenios'; 'La presidenta de Perú llama a la calma tras las protestas de los últimos días'; 'La promotora del Algarrobico, a la espera del TS: "Nos ajustamos a la normativa vigente"'; 'El final desconsolado de Cristiano'; 'España se juega en la Justicia de Andorra cientos de millones por la operación Cataluña'; 'Infiltrado en la secta de la Ayahuasca'; 'La guerra planetaria por los microchips'; 'Guía de opciones para rebajar la factura fiscal en la próxima declaración de la renta'.

LA RAZÓN: 'ERC exigirá el referéndum para apoyar otra investidura'; 'Henri Parot: "Sabíamos que podían morir también familiares"'; 'Boluarte presenta a su gobierno en medio de una ola de protestas'; 'La España Vaciada, ante su verdadera prueba de fuego electoral en mayo'; 'Los 600.000 euros en metálico de la trama corrupta de Qatar en la Eurocámara'; 'Marruecos mete a África por primera vez en semifinales de un Mundial'; 'Francia puede con Inglaterra (1-2) y sigue en la lucha por repetir título'.

LA VANGUARDIA: 'PSOE y UP proponen un tipo de malversación que baja la pena de 6 a 4 años'; 'Marruecos se cuela entre los grandes'; 'Córcega vuelve a inflamarse'; 'Los inciertos efectos del ayuno intermitente'; 'Barcelona acoge un nuevo boom'; 'Las innovaciones que llegan en el 2023'.