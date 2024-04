Prohens califica la comisión del Congreso sobre mascarillas como "maquinaria del fango": "Hay teatralización"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Baleares, Margalida Prohens, ha denunciado una "maquinaria del fango y teatralización" en la comisión del Congreso sobre compra de material sanitario durante la pandemia, criticando que se le citara a ella y otros 'barones' del PP y no estuviera llamado a declarar en un primer momento el exministro José Luis Ábalos.

"Lo que es curioso y creo que define muy bien esta comisión es que en un primer momento se pidiera mi comparecencia, la de Ayuso, la de Moreno, López Miras o Rueda y no se pidiera la de Ábalos. Yo creo que los ciudadanos lo primero que piden ante un caso tan grave es que no se les tome por idiotas", ha proclamado Prohens en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro 'Wake Up' organizado por El Español.

En este contexto, la presidenta 'popular' ha puesto el foco en pedir explicaciones a la anterior mandataria autonómica y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acusándola de decir "muchas mentiras" sobre la trama Koldo.

"¿Por qué estas mascarillas siguen en un almacén? ¿Por qué se dejaron caducar unos cuatro millones de euros en mascarillas? ¿Y por qué no se hizo absolutamente nada para reclamar esta devolución Entonces yo creo que estas son muchas las preguntas que hay, muchas las mentiras que hemos escuchado de la presidenta del Congreso. De hecho, ella negó todo esto que se ha ido demostrando y que aparte está en el auto. Esto lo tendrá que responder Armengol", ha dicho Prohens.

BILDU Y LEY DE CONCORDIA

Asimismo, la presidenta de Baleares se ha pronunciado sobre las palabras del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, sobre ETA en las que pedía perdón a las víctimas de esta banda terrorista por negarse a calificarla como grupo terrorista.

"Ha pedido perdón, pero ha seguido sin calificar el grupo terrorista ETA como lo que fue, un grupo terrorista. Ha sido un perdón a medias, yo creo que demuestra no solo quién es Bildu, que ya lo sabemos todos, sino quiénes son los socios de Sánchez", ha sostenido Prohens.

Y sobre la ley de concordia aprobada este miércoles en la Comunidad Valenciana, Prohens ha dicho que no impulsarán algo parecido en su región porque, según ha dicho, no está contemplado en su programa de gobierno ni en los acuerdos de gobernabilidad con Vox.