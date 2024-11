El PSE cree que es momento a afrontar un nuevo gran pacto estatutario desde el realismo, sin intentos independentistas

Insiste en "los riesgos" que conllevan algunas transferencias, como la de puertos, con "un perjuicio para el tejido económico y productivo"

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que es el momento a afrontar un nuevo "gran pacto estatutario" desde el realismo y "sin intentos independentistas" por parte del PNV y de EH Bildu. Además, ha insistido en "los riesgos" que pueden conllevar algunas transferencias, como la de puertos, con una posible pérdida "de la calificación de puertos de interés general" y el perjuicio que supondría para el tejido económico y productivo de Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que todavía está a la espera de mantener una reunión con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, dentro de la ronda de partidos que el líder jeltzale desarrolla con todas las formaciones con representación en el Parlamento, salvo Vox, para hablar de la posibilidad de abordar el debate del autogobierno.

En todo caso, ha dicho que la posición del PSE-EE al respecto "es muy clara". "Nosotros no queremos un nuevo estatus. Nosotros queremos una reforma estatutaria, un gran pacto estatutario que nos lleve a blindar todos los derechos que hemos conquistado durante los últimos 45 años y a construir un marco de convivencia que sea respetuoso con la pluralidad, con la diversidad que tiene este país y que haga posible que la convivencia del futuro sea una convivencia sólida, sin entrar en ningún tipo de aventuras que no llevan a ninguna parte", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que los socialistas están "dispuestos a negociar" y cree que "este es el momento de afrontar esta cuestión con realismo y con responsabilidad". "Es el momento perfecto para afrontar un gran pacto estatutario que blinde esos derechos y nos permita construir y fortalecer ese marco de convivencia desde el respeto a la pluralidad", ha manifestado.

A su juicio, "todo lo que se salga de ahí" solo llevará "a la frustración y al fracaso, como otros intentos que ha habido en el pasado por parte del PNV y de la izquierda abertzale y del independentismo". "Eso no nos lleva a ninguna parte y creo que este es el momento para afrontar una gran oportunidad, como un ejercicio de realismo para hacer posible ese gran pacto estatutario, que en un gran porcentaje ya está hecho", ha indicado.

El líder del PSE-EE ha recordado que hace dos legislaturas ya se consiguió "un gran pacto que recogía estos objetivos" y ha destacado que "fue el vértigo del PNV el que le llevó a echarse a los brazos de EH Bildu y en bascular todo este debate en un derecho de determinación, en un camino hacia la independencia, que llevó a fracasar una gran oportunidad que ya estaba encima de la mesa".

"Esperemos y deseemos que en esta legislatura aprovechemos esa oportunidad y no la llevemos al traste como la quisieron llevar otros hace dos legislaturas", ha añadido.

TRANSFERENCIAS

Eneko Andueza ha apuntado que "nunca" ha dicho que las transferencias no se puedan materializar, sino que advirtió de "determinados riesgos" que conllevaría algunos traspasos.

En su opinión, de lo que se trata es de intentar mejorar el autogobierno para poder "sacarle un mayor rendimiento, pero sin poner en riesgo algunas cosas". "En el caso concreto de la transferencia de puertos, específicamente, sí veo determinados riesgos. El primer riesgo que le veo es la pérdida de la calificación de puertos de interés general en el caso de que se produzca una transferencia", ha indicado.

Andueza ha dicho que, al respecto, escuchó al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, decir que "si se pierde el de Pasaia, no pasa nada". "Eso dice muy mucho del poco interés que tiene el PNV en el puerto de Pasaia y que incluso a ellos les gustaría que esta materia se gestionara aquí", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que los jeltzales "no se acuerdan de que ambos presidentes de estas autoridades portuarias son designaciones directas del PNV" y que ellos "ya lo gestionan". Por ello, les ha emplazado a que "le saquen el máximo rendimiento".

También ha apuntado a "otro riesgo evidente", que es el asumir una gestión y no se disponga de efectivos para ello. "Ha sido la propia Ertzaintza la que ha dicho que, de asumir de manera más o menos inmediata el puerto de Pasaia, no contaría con efectivos para poder hacer frente a esa responsabilidad que asumiríamos", ha subrayado.

En su opinión, "no se trata de asumir competencias por asumir competencias y sumar un número más en el casillero", sino que "es tener la posibilidad de sacarle el máximo rendimiento a esas competencias". "Y, desde luego para eso, hacen falta unas condiciones que en algunos casos concretos yo entiendo que en estos momentos no se dan, y que incluso si se produjeran, tendrían un perjuicio para el tejido económico y productivo de Euskadi", ha manifestado.

Por ello, ha llamado a ser "responsables" y a aplicar en esos casos concretos "la cogobernanza y que, en muchísimos casos como este, por ejemplo, se ha demostrado que da buenos frutos".

El líder del PSE-EE ha asegurado que el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es avanzar, seguir hablando, seguir negociando e intentar materializar las competencias pendientes de transferir".

"Pero no se trata de transferirlas lo antes posible, sino de que se transfieran bien, y se hagan con todas las garantías para que luego no nos pase como nos ha pasado con otras transferencias en las que algunos no sabían muy bien que hacer con lo que habían asumido", ha insistido.

En su opinión, lo que no se debe admitir es que una transferencia, como la de puertos, suponga "la pérdida de la calificación de puertos de interés general", con el perjuicio económico que conllevaría para las empresas, "y por tanto, para la sociedad vasca".

Por último, ha asegurado que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y él mantienen "muy buena relación". "Tenemos una interlocución continua y constante, y las relaciones entre el PNV y el PSE-EE, y especialmente entre Ortuzar y yo mismo, son excelentes, al margen de que en algunos momentos tengamos choques, que es lo natural en democracia siendo partidos de ideología diferentes", ha concluido.