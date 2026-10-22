El PSOE justifica en la "paridad" los cambios en la lista de Palencia y en otras provincias

Archivo - Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE- PSOE / EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha alegado el compromiso del partido con la "paridad" como uno de los argumentos de la dirección federal para cambiar las listas de Palencia y en otras circunscripciones de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el caso de Palencia, los candidatos 'dos' y 'tres' al Congreso, Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso, comunicaron al partido su renuncia tras "imponer" la dirección nacional del PSOE a la diputada María Luz Martínez Seijo como cabeza de lista pese a que el Comité Provincial optó por elegir a Álvaro Bilbao, que contó con el respaldo de las agrupaciones locales.

Torró, que ha dicho entender "la frustración" de algunos compañeros militantes, ha defendido que el proceso de candidaturas para Congreso y Senado es "distinto" a las primarias, porque son los "órganos provinciales y regionales" los que hacen propuestas, pero después es la Comisión Federal de Listas "quién determina" finalmente los nombres elegidos.

Dicho esto, ha explicado que desde la Secretaría de Organización se han "empeñado en cumplir" el mandato del 41º Congreso Federal del PSOE que, entre otros objetivos, puso el foco en que la paridad entre hombres y mujeres sea mayor en el partido.

"Todos los compañeros --militantes del PSOE-- tienen legitimidad, experiencia y talento para encabezar y formar parte de candidaturas, pero también hay una elección por parte de la dirección de que la paridad cada vez sea mayor en mi partido y es lo que hemos hecho", ha reiterado en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.

ACUERDO SOLO PARA EL SENADO

Preguntada por si el PSOE ha entablado conversaciones con Frente Amplio para que renunciara a presentarse en algunas provincias, Torró ha zanjado que ha habido "malentendidos" pero esa opción no se ha puesto sobre la mesa porque las negociaciones solo se limitaron al Senado. Además, ha confirmado que los socialistas ya han empezado a registrar "sus listas únicas" al Congreso, una labor que tienen previsto terminar este viernes.

La secretaria de Organización del PSOE también ha defendido la designación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como 'número dos' por Madrid, por detrás del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es una extraordinaria ministra y es importante que tengamos también esa experiencia de los ministros. Creo que tienen mucho que aportar y Margarita es una de ellas", ha destacado.

Dicho esto, Torró ha puesto en valor como "gran política y persona" a la exportavoz socialista Montse Mínguez, que renunció después de que se diera a conocer que su pareja tenía una empresa familiar con 30 pisos de alquiler en Lleida, y ha señalado que los diputados del PSOE siempre están "al lado de la gente" en las votaciones. "Y siempre ha estado a la altura de las circunstancias", ha enfatizado.

A este respecto, la dirigente socialista ha denunciado que siempre sea el PSOE el partido al que se le tiene que poner "el listón más alto" y ha afirmado que le gustaría que se "hablara" de los "negocios inmobiliarios" de la mujer del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El Partido Socialista tiene un nivel de ética muy elevado, pero a mí me gustaría que un partido que en su momento fue de Estado también de explicaciones", ha reclamado.

Por otra parte, Torró ha exclamado que el PSOE va a "gobernar con más fuerza" tras el 29N según los resultados de sus encuestas internas. "No son unas elecciones cualquiera. En España nos jugamos avanzar o retroceder, que es lo que quiere el PP", ha dicho.