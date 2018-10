PSOE pide la dimisión de Catalá por llevar a una "homófoba" al Tribunal de Estrasburgo y el ministro la defiende

Publicado 21/02/2018 10:43:23 CET

El ministro prefiere a alguien "del lado del Derecho" y no de los "terroristas", como su antecesor, que votó contra la doctrina Parot

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido este miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que presente su "dimisión irrevocable" por el "espectáculo bochonorso" que "ha provocado en Europa" que la representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui, haya resultado ser "una integrista" y "una homófoba", una petición que ha sido desoída por el ministro, quien por contra, ha esgrimido "un certificado" que "demuestra" que la jurista colaboró con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la elaboración de la Ley de Igualdad.

El enfrentamiento entre el PSOE y Catalá ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el portavoz socialista en al Comisión de Calidad Democrática, Artemi Rallo, ha dedicado duras críticas al todo el proceso que el pasado mes de enero terminó con la elección de Elósegui para el TEDH.

En primer lugar ha acusado a Catalá de haber urdido una "burda maniobra" para evitar que una "jurista excepcional", como la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, cubriera la vacante de España en este órgano, un plan que, ha destacado, fue "anulado" por el Tribunal Supremo por "discriminatorio".

INTENTARON COLOCAR A UN EXMILITANTE DEL PP

Según el relato de Rallo, el objetivo del Gobierno era apartar a Casas y dejar vía libre a la elección del también expresidente del TC y exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos. Tras lograrlo, ha proseguido, el Ejecutivo envió su terna de candidatos a Bruselas sustentándola en "currículos falseados, cuanto menos en lo referente al conocimiento de idiomas". Se refería a Pérez de los Cobos que, ha señalado, resultó ser "incapaz de defenderse e inglés o francés", lenguas "obligatorias" para el puesto.

Pero, "lo peor", según el diputado socialista, fue que el Gobierno "promovió a una juez integrista y homófoba nada menos que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y para cubrir el puesto de España, un país que ha sido "ejemplo mundial en lucha contra la discriminación por orientación sexual".

"No hay justificación ni explicación posible, lo que han hecho no tiene perdón de Dios, el bochorno es total", ha protestado Rallo, quien ha preguntado a Catalá "qué más necesita para tener un arrebato de dignidad y presentarle su dimisión irrevocable al señor Rajoy, visto que él no tiene ninguna intención de cesarle".

CATALÁ DESTACA SU CONDICIÓN DE MUJER

Pero el ministro ha rechazado todas estas acusaciones. En un tono condescendiente, se ha mostrado dispuesto a "ayudar a entender" a su interlocutor cómo se elige a los miembros del TDEH ante su "absoluto desconocimiento" del tema. Así, ha subrayado que el Gobierno "no tiene nada que ver" con una designación que corresponde a la Asamblea Parlamentaria del Gobierno de Europa, donde los aspirantes pasan hasta "cinco filtros".

Y, tras esta aclaración, ha defendido el nombramiento de Elósegui haciendo especial hincapié en su condición de mujer. "Tenemos que felicitarnos de que por primera vez en la historia una mujer española sea magistrada del Tribunal de Estrasburgo", ha remarcado, antes de dejar caer una referencia a la negativa de la dirección del PSOE a promover a su eurodiputada Elena Valenciano para presidir el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

"No acabo de entender qué les molesta, ¿que sea mujer, que no sea progresista, que tenga creencias religiosas? ¿Cuántos años van a seguir ustedes dando carnés de demócratas en este país?", ha agregado Catalá, antes de blandir un "certificado" en el que, según ha explicado, en contra de lo que sostiene el PSOE, la secretaria general del Instituto de la Mujer "acredita" que Elósegui ayudó al Gobierno socialista de Zapatero en la elaboración de la Ley de Igualdad.

"Eso es verdad, no sé si lo suyo es torpeza, mezquindad o las dos cosas", ha soltado el ministro, quien también ha deslizado que, aunque el voto en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es "secreto", por los números parece que Elósegui tuvo apoyos incluso en la bancada socialista.

En todo caso, Catalá se ha felicitado que de la nueva representante de España en Estrasburgo sea "una juez con todas las garantías de estar del lado del Derecho" y no esté allí por haber ido "en listas" electorales o haber sido "alto cargo del Gobierno como era el anterior", al que ha acusado de haberse puesto "del lado de los terroristas".

Catalá se refería a Luis López Guerra, que fue secretario de Estado de Justicia con el PSOE y que, durante su etapa en Estrasburgo, apoyó la condena a España por la conocida 'doctrina Parot' para restringir beneficios penitenciarios al considerar que violaba la Convención Europea de Derechos Humanos y la Constitución de 1978.