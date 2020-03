El PSOE rebaja la opinión de Puigdemont a "la de un fugado" y defiende la mesa de diálogo: "No es ningún engaño"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que las críticas a la mesa de diálogo que se lanzaron este sábado en el acto en Perpiñán protagonizado por Carles Puigdemont no cambian lo acordado en ese foro, que "no es ningún engaño", como afirmó la ex consejera catalana Clara Ponsatí.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE celebrada este lunes, Narbona ha rebajado las opiniones de Puigdemont a las de una persona fugada de la Justicia "que se tiene que ir a 40 kilómetros de la frontera" de Francia con España para celebrar ese acto y que no son las opiniones expresadas en la mesa. "Es más, cuanto más chillen algunos contra esa mesa más útil puede ser", ha añadido.

La dirigente socialista ha señalado que son claras las divisiones dentro del independentismo sobre el proceso de diálogo en Cataluña, como se vieron en el mismo acto del sábado: en paralelo a las manifestaciones de Ponsatí o de Puigdemont se proyectó un vídeo de Oriol Junqueras en el que el líder de ERC defendía esa mesa entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.

Ha insistido en que esa vía de diálogo es la única posible según el PSOE para reconducir la situación y que la mesa va a continuar adelante aunque su desarrollo sea complejo. Dará resultados con "lentitud", ha añadido, porque llegar al "reencuentro" no va a ser algo inmediato, pero "en absoluto se puede aceptar que esa mesa sea un engaño". Entre las pruebas de que algún resultado ha dado ya, ha explicado Narbona, está la declaración conjunta de ambas partes valorando positivamente la primera reunión.

Crsitina Narbona ha reiterado sus críticas a los dos extremos que a su juicio no aceptan esta mesa, tanto en el lado independentista como en el de la derecha, y a los dos les ha dicho que cuantos más "obstáculos" traten de poner a este foro "más fuerte será" el trabajo a favor de ese diálogo.

La dirigente socialista se ha dirigido expresamente al PP para pedirle "corresponsabilidad" en la tarea de afrontar el problema catalán y que colabore para "transitar en el marco de la ley, de la Constitución" hacia una solución.

Por otro lado, preguntada por el apoyo de las autoridades locales de Perpiñán al acto de Puigdemont, Narbona ha explicado que la reacción del Gobierno francés fue "inmediata" y de censura a ese respaldo. Ha asegurado que el presidente francés, Carles Puigdemont, "en absoluto" comparte la posición que entre otros ha mostrado el alcalde de la ciudad gala y que "la repulsa fue inmediata".