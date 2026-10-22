El PSOE reclama al PP que deje que sean los medios los organizadores de debate y acepta uno de vivienda en la SER

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha reclamado al PP que deje que sean los medios de comunicación los encargados de organizar los debates para la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha confirmado que su partido aceptaría debatir sobre vivienda. "No tendremos ningún problema en sentarnos", ha dicho.

Así ha respondido la número 3 del PSOE en una entrevista en la 'Cadena SER', que ha recogido Europa Press, después de que el director de campaña del PP, Miguel Tellado, haya propuesto a los socialistas un 'cara a cara' sobre vivienda, con la participación de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

A este respecto, Torró ha afirmado que no debe ser Tellado la persona que diga "cómo, de qué manera y en qué sitio" se debe realizar un 'cara a cara', sino que es una labor de los medios, y ha recordado que el PP también puede debatir de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso que abordará los decretos del Gobierno. "A ver si vota a favor y por una vez está al lado de los ciudadanos", ha añadido.

PARTICIPARÁ EN TODOS LOS DEBATES

Torró ha afirmado que es es "importante" que haya debates en una campaña electoral como una "expresión de democracia", para "contrarrestar modelos", y ha confirmado que el PSOE "va a participar en todos los debates" que planteen los medios de comunicación. Dicho esto, ha criticado a los 'populares' que "veten" a TVE como, en su opinión, ya hicieron en las elecciones generales del 2023 al dejar el "atril vacío" del 'debate a cuatro' que protagonizaron los candidatos de PSOE, Sumar y Vox.

No obstante, la portavoz socialista ha insistido que el PP no es "quien tiene que plantear los debates", tal y como dice también, según ha defendido, la Junta Electoral Central, sino que lo deben hacer los medios. Así, ha subrayado que el PSOE quiere "hablar de todo" en la campaña del 29N: "Queremos hablar de educación, de sanidad, de pensiones, de salario mínimo interprofesional. Queremos hablar absolutamente de todo, y estamos dispuestos a hacerlo".