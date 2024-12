PSOE reprocha a Aldama su falta de pruebas en las acusaciones y critica el "frente judicial evidente" contra el Gobierno

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reprochado al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, la falta de pruebas en las acusaciones que este miércoles ha presentado en un escrito al Tribunal Supremo (TS), al tiempo que ha denunciado el "frente judicial evidente" contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE, que ha recogido Europa Press, el portavoz parlamentario ha asegurado que en España se empieza a "conceptuar mal" lo que es "el Estado de derecho y la propio democracia" pues, a su juicio, "no puede ser que el inocente tenga que estar permanentemente demostrando su inocencia".

Al respecto, ha acusado a Aldama --al que ha calificado de "delincuente confeso"-- de "poner el ventilador y acusar a todo el mundo", sin "ninguna prueba" mientras que "el juez le pone en libertad". "Y ahora presente un pliego de no sé cuántos folios, con unos contratos... ¿Y dónde están las pruebas de que esos contratos están amañados? ¿Dónde están las pruebas de que hay irregularidades en esto?", ha reclamado, a la vez que ha insistido en que "no puede ser que permanentemente" se condene "a gente en base a no se sabe qué".

En concreto, el presunto conseguidor de la 'trama Koldo' aseguró en el escrito un presunto pacto con el exministro José Luis Ábalos para que le diera un piso en el Paseo de la Castellano, valorado en 1,9 millones de euros, como "garantía" de los pagos que una serie de constructoras a cambio de obra pública. El empresario también señaló que facilitó un piso en la calle atocha al ministro Ángel Víctor Torres para mantener "encuentros de diversa naturaleza", unas acusaciones que el expresidente canario ha negado con rotundidad.

"FRENTE JUDICIAL"

López también ha lamentado que al Gobierno "no le atacan políticamente" porque "es imbatible", con una "economía española que crece como nunca en la historia", y entonces hay "un frente judicial" que "empieza con recortes de periódico" y el sindicato Manos Limpias, algo que, en su opinión, "está prohibido por el propio Tribunal Supremo".

"Hay un montón de cosas en las que ya empezamos a estar hartos", ha expresado el portavoz parlamentario, indicado que en el caso de Begoña Goméz "no hay nada" según el informe de la Guardia Civil y que se pidió "una investigación prospectiva", que está "prohibida por la doctrina de los tribunales", desde que Pedro Sánchez es presidente. "Con el hermano lo mismo (...) Un puesto de libre designación, por definición, no está sometido a ningún tipo de concurso. Y está imputado. Ya está bien", ha zanjado, reiterando que hay "un frente judicial evidente".

En este sentido, López ha defendido que el PSOE actuó en el 'caso Koldo' de manera "contundente y rápida", y apartó de sus responsabilidades y del partido "a cualquiera que pudiera haber tenido ese tipo de relaciones", en referencia al exministro José Luis Ábalos.