El PSOE reta al PP a apoyar un acuerdo de país contra los discursos de odio como los que propaga Vox

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha retado este martes al PP a apoyar la consecución de un acuerdo de país contra los discursos de odio como los que, a su juicio, propaga Vox, porque en esta materia no cabe la "equidistancia". Lo ha hecho en el Pleno del Congreso, durante la defensa de una iniciativa socialista que se someterá a votación este jueves.

Gutiérrez ha responsabilizado directamente a Vox del crecimiento de los discursos de odio en España. "No hay un sólo día que no compartan bulos o discursos de odio en su pseudomedios. No es que hagan discursos de odio es que son la formación del odio", ha rematado, echándoles en cara que identifiquen "homosexualidad con pederastia" e "inmigración con inseguridad".

Tras afear al PP que esté "eliminando políticas contra la igualdad y fulminando políticas contra la discriminación" por sus pactos con Vox, Gutiérrez ha instado a los de Alberto Núñez Feijóo a aclarar si están "con las víctimas o los verdugos" y a sumarse un pacto en esta materia. "En la lucha contra el odio no sobra nadie", ha apostillado.

NOSOTROS CON LAS VÍCTIMAS, USTEDES CON BILDU

"Nosotros estamos con las víctimas, ustedes con Bildu", ha replicado la diputada del PP Edurne Uriarte, quien ha recriminado al dirigente socialista que haya "olvidado" los discursos de odio que, desde su óptica, hacen los partidos independentistas, la vicepresidenta Yolanda Díaz con mensajes "antisemitas" o el propio presidente Pedro Sánchez, tachando de "ultra" a toda la derecha.

Uriarte no ha avanzado qué harán el jueves cuando se someta a votación la proposición no de ley del PSOE y se ha limitado a confirmar que sí apoyarán la creación de una subcomisión en la Comisión de Igualdad para "trabajar contra los discursos de odio", pero "contra todos", también los que achaca a Sánchez.

MÁS PELETEIRO Y MENOS UNAI SIMÓN

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha destacado que muchas de las cosas que están pasando "no son tanto culpa de los fascistas, sino de los indiferentes" que se mantienen en la equidistancia. "Mucho más Ana Peleteiro que Unai Simón", ha deslizado. "La libertad de expresión es sagrada, pero no todas las opiniones son respetables --ha precisado--. Si tú opinas que la culpa de tu situación es del migrante o de la mujer, si tú opinas que la culpa de que tu abuela no cobre una pensión digna es de un chaval que va en los bajos de un camión, tu opinión es una basura".

La diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño ha preguntado a Vox por qué "odian" a los que no son como ellos y les ha animado a explorar "la belleza de la vulnerabilidad" y empatizar con quienes se sienten vulnerables. "Pienso yo que el macho ibérico también tendrá debilidades, ¿no?", se ha preguntado.

Desde Bildu, Marije Fullaondo, ha denunciado que cuanto más poder político logra la "ultraderecha" más se "justifican y normalizan" este tipo de discursos y ha lamentado que "por miedo a perder votos, gobiernos o ambos" éstos "se han ido asumiendo por parte de una derecha que, al menos al principio, no era tan ultra".

La respuesta a todas estas críticas la ha dado el diputado de Vox Manuel Mariscal, quien ha acusado al PSOE de "utilizar a los homosexuales" porque se acerca la celebración del Orgullo y de "mentir" porque no son los de Vox quienes insultan o agreden a este colectivo sino "gentuza" que los socialistas han "traído" a España, en referencia a inmigrantes.

PARA ODIO, EL DE ÓSCAR PUENTE

"El odio lo ha traído el PSOE a la política, tienen un ministro que ha llamado saco de mierda a un periodista por hacerle preguntar que no le gustan", ha soltado, en referencia al comentario del titular de Transportes, Óscar Puente, sobre el periodista Vito Quiles.

"En España hay toda una generación de jóvenes que nos hemos hartado de ver a la izquierda utilizar etiquetas de todo tipo contra nuestros padres para que no pudiesen decir en libertad lo que pensaban. Hoy Rufián nos ha dicho que somos fascistas, si aquí realmente hubiese 33 diputados fascistas usted saldría corriendo o se tiraría al suelo", le ha dicho, recordando que en el intento de golpe de 1981 sólo se mantuvieron en pie "dos personas que no eran de izquierdas: Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra el PSOE al que ha aconsejado que utilice el Boletín Oficial del Estado (BOE), por ejemplo, para desplegar la ley trans o que quite de la dirección del Instituto de las Mujeres María Isabel García porque "la transfobia es también un delito de odio". "Déjense de iniciativas de cara a la galería y deje de hinchar a 'Alvise' porque creen que les va a dar rédito electoral", ha clamado.

De su lado, Pilar Calvo, de Junts, ha preferido centrarse en "el odio al independentismo catalán" y la "catalanofobia" que, a su juicio, "impera desde hace siglos" en España. También han adelantado su apoyo a la iniciativa el diputado del PNV Mikel Legarda y el del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego.