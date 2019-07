El CIS de Tezanos da al PSOE un 41,3% de apoyo, mientras el PP recupera la segunda plaza y Podemos queda tercero

447616.1.500.286.20190730134146



Ciudadanos cae a la cuarta posición, con su peor resultado desde enero de 2017, y un 10% se sitúa en la abstención

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que preside el socialista José Félix Tezanos, da al PSOE en su barómetro de julio un 41,3% de voto ya decidido, en una encuesta en la que el PP recupera la segunda plaza, con una intención directa de voto del 13,7%, mientras que Unidas Podemos sube a la tercera posición con un porcentaje de apoyo del 13,1%, dejando a Ciudadanos como cuarta fuerza, con el 12,3%.

La encuesta se basa en un total de 2.952 entrevistas realizadas en 296 municipios de 49 provincias entre los días 1 y 11 de julio y tiene un margen de error de más/menos 1,8%. En aquellos días se empezaron a evidenciar las dificultades para que PSOE y Unidas Podemos llegaran a un acuerdo para investir a Sánchez.

El día 9, tras la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno en funciones y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ambos se dedicaron duras críticas y dos días después se llamaban y constataban que ninguno parecía dispuesto a ceder.

Tezanos cambió hace meses el método de los barómetros del CIS, que ahora pregunta mensualmente sobre perspectivas electorales. Si antes de su llegada las encuestas incluían la denominada 'cocina', con una estimación de voto, ahora plasma directamente el conocido como 'voto directo', es decir, el porcentaje de apoyo que recibiría cada partido sobre el voto emitido, según las contestaciones de los entrevistados.

OTRO RÉCORD DEL PSOE

En el sondeo de julio, el PSOE se anota un voto directo sobre el voto emitido del 41,3%, 1,8 puntos más que el mes anterior, marcándose así un nuevo récord de voto socialista. Según la encuesta, los de Pedro Sánchez obtendrían ahora 12,52 puntos más del 28,68% de apoyo que lograron en las elecciones del pasado 28 de abril.

Por su parte, el PP, que desde el mes de mayo había sido relegado en las encuestas del CIS a la tercera posición por Ciudadanos, recupera ahora la segunda plaza. El barómetro le otorga un 13,7% de apoyo, situándole 27,6 puntos por detrás del PSOE. Es el mismo porcentaje que obtuvo en junio, pero queda segundo por la fuerte caída que experimentan los de Albert Rivera. En concreto, el PP pierde en el sondeo 3 puntos respecto al 16,70% de los votos que cosechó el 28A.

La otra fuerza que sube, según Tezanos, es Unidas Podemos, que fue la cuarta candidatura más votada en las generales, pero en el sondeo figura como la tercera con más apoyos en detrimento, ahora, de los de Rivera. Cabe reseñar que el trabajo de campo de la encuesta se hizo antes de que el líder morado, Pablo Iglesias, se hiciera a un lado y dejara de reclamar su entrada en el Gobierno de coalición que intentó formar con los socialistas.

Aún antes de ese movimiento, el sondeo da a los morados y todos sus socios un apoyo del 13,1%. En concreto, Unidas Podemos pasaría del 10,2% de junio a un 10,8% y En Comú caería dos décimas, hasta quedarse ahora en un 2,3%. En la generales todos los integrantes del grupo confederal reunieron el 14,31% de los sufragios emitidos.

Cs CAE TRAS SUS BAJAS Y SUS PACTOS

La que sale peor parada del CIS de julio es Ciudadanos, que ya había registrado las bajas del exdiputado Toni Roldán y del todavía eurodiputado Javier Nart, cuando se hizo el trabajo de campo de la encuesta. Además, justo esos días varios de sus dirigentes sufrieron un escrache en la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid y el partido había pactado con el PP para seguir gobernando en la Región de Murcia y otras instituciones esperando obtener el apoyo de Vox.

En concreto, Tezanos calcula para los de Rivera un apoyo del 12,3%, su peor dato desde enero de 2017, lo que supone 3,5 puntos menos que en el mes de junio y que su registro de las generales, en las que sumó el 15,86%.

VOX SIGUE A LA BAJA

Por su parte, Vox continúa bajando en los barómetros del CIS. Esta vez se anota medio punto menos que en el sondeo anterior, quedándose con un 4,6%, y a 5,6 puntos del 10,26% que logró en las elecciones hace tres meses. En los días en que hicieron las encuestas para este sondeo los de Abascal frustraron la investidura del 'popular' Fernando López Miras como presidente de Murcia, a quien, finalmente, acabaron apoyando la semana pasada.

Así las cosas, por bloques ideológicos, la suma de la izquierda llega al 54,4% y la de la derecha se queda en un 30,6%. En el Congreso surgido del 28A, PP, Cs y Vox aglutinan el 42,82%, frente al 43% que reúnen PSOE y Unidas Podemos.

Cuando el CIS pregunta a los entrevistados qué votarían si las elecciones fuesen mañana, el 10% ya adelanta que no iría a votar, un 12,5% confiesa que no sabe si lo haría y un 3,7% no contesta.

La encuesta refleja, asimismo, una mejora de las perspectivas electorales de ERC, a la que el CIS otorga un 4,5% frente al 3,89% que logró en las urnas, mientras que Junts lograría un 1,6%, cayendo tres décimas respecto a las elecciones. El PNV se anota un 1,4% similar a su resultado real y Bildu un 1,1%.

Respecto a la valoración de líderes, el que saca mejor nota vuelve a ser Pedro Sánchez, aunque pierde dos décimas respecto a junio y se queda con un 4,6. El líder de IU, Alberto Garzón, figura en segunda posición con un 3,6, seguido de Rivera (3,4) e Iglesias (3,3), que están empatados. El líder del PP, Pablo Casado, cierra el curso con un 3,1 y el presidente de Vox, Santiago Abascal, recibe un 2,3.