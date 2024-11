El PSOE ve "miserable" que Feijóo quiera "enmerdar" al Gobierno y no duda de que Ribera será vicepresidenta europea

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha cargado este martes contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por querer responsabilizar al Gobierno de las consecuencias de la mortífera DANA en Valencia, tachando su actitud de "miserable" y también contra su homólogo 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, por querer "enmerdar" al Ejecutivo. Además, se ha mostrado convencido de que Teresa Ribera será nombrada vicepresidenta y comisaria europea pese a los obstáculos del PP.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha ha dado por hecho que las gestiones que está realizando Sánchez, que está hablando con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen en la cumbre del G20 en Brasil, darán frutos y Ribera será elegida. "Va reconducir esta situación, va a hacer entrar en razón a los partidos conservadores europeos para mantener las líneas rojas con el populismo de ultraderecha y seguir construyendo una Europa con valores dignos", ha indicado.

En este contexto, dirigente socialista ha insistido en que Feijóo es "un peligro para España y para Europa" porque primero cuestionó el Estado autonómico, al pedir la declaración de la emergencia y que el Gobierno asumiera el control, y después llevó su forma de hacer política y de "ocultar" las responsabilidades propias a la UE, con el bloqueo del nombramiento de Rivera y "poniendo en riesgo la construcción europea desde sus orígenes".

WEBER BUSCA REVANCHA

Según su lectura, el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber "busca revancha" con su paisana Von der leyen" y "Feijóo es capaz de echar a la derecha en manos y a la ultraderecha". "Esto es gravísimo y claramente le descalifica", ha enfatizado.

Pero también se ha mostrado muy crítico con Tellado, quien le había precedido en la sala de prensa del Congreso. Le ha acusado de "poner el ventilado para enmerdar a todo el mundo". "Ya vale de intentar enmendarlo todo, ya vale de mentir", ha clamado López.

Así, tras deslizar críticas a Mazón por "adjudicar a dedo" obras de reconstrucción a una empresa que reconoció haber financiado al PP y a otra en la que había trabajado su ahora jefe de gabinete, según publica 'eldiario.es', López ha denunciado que el PP se afane en "buscar excusas" sobre obras que no se hicieron para no asumir responsabilidades.

"NOS QUIEREN TOMAR POR TONTOS"

Por eso ha subrayado al PP que quien "recortó un tercio el presupuesto destinado a políticas de agua fue el Gobierno de Mariano Rajoy", mientras que el de Pedro Sánchez lo ha "triplicado". Eso sí, ha reconocido que hay que "empezar a hacer cosas" pero que no se puede "llegar al cien por cien en el minuto uno".

También ha replicado a la afirmación de Tellado de que el Gobierno valenciano se había sentido solo en la gestión de esta crisis. Lo ha hecho recordándole que Mazón agracedió precisamente su "cercanía y predisposición" a Sánchez y al resto del Gobierno "desde el minuto uno". "Parece que nos quieren tomar por tontos. Ya está bien, no se puede mentir tanto, no se puede jugar con algo tan sensible porque es miserable", ha estallado López, antes de zanjar con la máxima de que "los inteligentes buscan soluciones y los inútiles, culpables".