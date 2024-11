Puente acusa a Feijóo de "mezquindad" por sugerir que la respuesta en Valencia hubiera sido otra si gobernara el PSOE

Replica que Sánchez jamás pronunció la frase de 'si necesitan ayuda, que la pidan" y dice que es un bulo del PP

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de "mezquindad" después de que este sugiriese que la respuesta del Gobierno Central por la DANA en la Comunidad Valenciana hubiese sido diferente si gobernase el PSOE en esa administración. Dice además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jamás pronunció la frase de 'si necesitan ayuda, que la pidan' y acusa al PP de esparcir un bulo.

"Hace falta mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio, en función de quién lo gobierna, sinceramente, no me cabe en la cabeza", ha indicado en un comparecencia en Moncloa después de la reunión del comité de crisis.

Puente ha respondido así a Feijóo que este mismo martes criticó que Pedro Sánchez no declarara la emergencia nacional tras la DANA y señaló que si la Generalitat Valenciana hubiera estado gobernada por el PSOE, el comportamiento del Ejecutivo Central habría sido diferente.

En ese sentido, el ministro ha defendido que el Gobierno de España ha estado "involucrado desde el primer minuto" para dar una solución a la población de Valencia "trabajando con todos sus efectivos disponibles" y "dimensionando un dispositivo de respuesta en la medida en que la autoridad del territorio ha ido demandando la solución", apunta.

Feijóo también cargó contra Sánchez al señalar que la frase de que 'quien necesite ayuda, que la pida' le perseguirá siempre y añadió que hay que distinguir entre "los errores humanos" y los errores "por falta de humanidad" en catástrofes como la de Valencia. A este respecto, Puente replica que Sánchez "jamás" pronunció la frase en esos términos y considera que el PP está esparciendo un bulo.

"Me parece darle muchas vueltas a una frase que tenía exactamente el mismo sentido que las palabras que yo acabo de exponer. Tenemos todos los medios disponibles, por favor, la autoridad que está al cargo de la emergencia, solicite lo que necesite, no escatime, no hace falta priorizar, que es lo que dijo el presidente", ha tratado de aclarar Puente.

En ese sentido ha explicado que el mensaje que se quería trasladar es que "no hay que priorizar" y que todos los medios están a disposición y por tanto la autoridad que estaba al frente, es decir la Generalitat Valenciana, solo tenía que solicitarlos y estarán "encantados" de entregarlos.

El rifirrafe entre el Gobierno y el PP se produce por la intervención de Sánchez en Moncloa el pasado sábado 2 de noviembre, la primera que llevó a cabo tras la DANA en la que trasladó a Mazón que "si necesita más recursos que los pida" y aseguró que el Gobierno Central está "listo para ayudar".

SÁNCHEZ COMPARECERÁ "CUANDO CONSIDERE OPORTUNO"

Por otro lado, al ser interrogado sobre si el presidente Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas que lleva a cabo el Ejecutivo para paliar los efectos de la DANA ha señalado que entiende que lo hará "cuando considere que es oportuno".

Finalmente, sobre la comisión de investigación en la Cámara Baja que piden Compromís y Podemos, dice que no es nada descartable e incluso "parecería lógico" aunque ha dejado claro que el Gobierno ahora "no está en eso".