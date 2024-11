Puente asegura que "jamás" se ha reunido con Aldama y no le consta que haya pisado el Ministerio desde su llegada

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha sostenido desde el Senado que "jamás" se ha reunido con el presunto conseguido de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, y que no se ha cruzado nunca con él, a la vez que ha asegurado que no le consta que haya pisado por el Ministerio desde su llegada a este departamento hace algo más de un año.

"No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria. Y, que me conste a mí, no ha pisado por el Ministerio desde que yo soy ministro", ha defendido Puente durante su intervención en la comisión del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Ante preguntas de Vox sobre el viaje de Aldama a México con el ministro de por aquel entonces, José Luis Ábalos, Puente ha asegurado que en su Ministerio no constan las razones por las que estuvo en este viaje, aunque sí que ha negado que exista ningún pago relacionado con este vuelo.

En cuanto a Koldo García Izaguirre, Puente ha declarado que ha coincidido con él "una o dos veces" cuando él era alcalde de Valladolid y el exasesor de Ábalos viajó con el ministro a esta ciudad para asuntos relacionados con Renfe.

Del mismo modo, el ministro Puente ha dicho que se enteró por la prensa de las reuniones de exaltos cargos de Transportes con Ábalos en La Chalana. En ese momento, les preguntó por estos encuentros y ellos le dijeron que tenían reuniones con Koldo por la amistad que les unía de la etapa en el Ministerio y que eran encuentros de carácter personal para "tomar una caña".