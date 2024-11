Puente señala que no le consta "ninguna ilegalidad" en contratos de empresas públicas con mujeres vinculadas a Ábalos

Dice que Jéssica era compatible con el puesto que tuvo en Ineco y que tampoco consta que se pagaran viajes de personas ajenas al Ministerio

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este jueves en el Senado que, tras realizar varias consultas, no le consta "ninguna ilegalidad" en la contratación por empresas públicas de mujeres vinculadas al exministro José Luis Ábalos.

Lo ha indicado al ser preguntado por el PP en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' si Transportes tiene información acerca de varias mujeres a las que Ábalos, según el senador 'popular' Francisco Bernabé, "enchufaba a dedo por los servicios prestados", en referencia a relaciones de pareja, "sin pasar ningún tipo de examen o oposición en empresas públicas dependientes del Ministerio".

Puente ha indicado que desconoce la relación de Ábalos con ellas y que prefiere no opinar sobre la vida privada de la gente, no sin antes revelar que ha hecho consultas por esos contratos y que, según le han transmitido, "han seguido los procedimientos de contratación habituales".

"No hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que había procedido a formular la denuncia correspondiente", ha asegurado.

Sobre una de ellas, Jéssica, que trabajó en Ineco, ha puntualizado que a su consulta la empresa pública respondió que había sido contratada por circunstancias de la producción, con un contrato de carácter eventual de dos años y "sin que conste algún tipo de instrucción, orden, recomendación o sugerencia por parte del entonces Ministerio de Fomento".

"El currículum de esta persona era compatible con los requisitos exigidos en la vacante. Se inició el proceso para valorar su idoneidad para el puesto ofertado, se realizó una entrevista personal y el resultado obtenido en dicho proceso fue favorable", ha agregado.

Asimismo, Puente ha indicado que "no hay constancia de ningún pago, de ningún viaje, de ninguna persona que no haya sido personal del Ministerio".

El que fue director de Gabinete del exministro, Ricardo Lorka Mar, reconoció durante su paso por la comisión de investigación del Senado que Jéssica viajaba como acompañante de Ábalos, si bien aseguró también que "jamás" se pagó "ni un solo euro" de un viaje de esa mujer.