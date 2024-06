Puente confía en que la regeneración democrática consiga la "reinserción" de pseudomedios y se atajen malas conductas

Asegura que el caso de Ábalos y Begoña Gómez "no tienen nada que ver": "No se puede relacionar responsabilidad política con la penal"



El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado su opinión en que la anunciada regeneración democrática que quiere poner en marcha el Gobierno debería buscar la "reinserción" de "pseudomedios" para que se conviertan en medios de comunicación "rigurosos", y ha apuntado a que no es necesario dar nombres y señalar cuáles son, sino atajar algunas de sus "determinadas conductas".

"Si hay medios o pseudomedios, yo creo que todos tenemos en mente cuáles son, pero lo relevante es que lo que se ataje sean determinadas conductas. Vamos a creer en la reinserción, vamos a creer en que esos pseudomedios pueden querer llegar a reconvertirse a medios serios, a medios rigurosos", ha explicado el político socialista en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha apostado por que lo que se señalen sean "noticias" y "comportamientos".

En una opinión "personal" sin querer representar la posición del Gobierno, Puente ha indicado que "el parámetro a la hora de legislar" la desinformación que se quiere atajar con la regeneración democrática anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sean "los comportamientos concretos, no las líneas generales de un medio de comunicación o de un pseudomedio".

El titular de Transportes ha evitado dar nombres concretos de esos "pseudomedios", si bien ha admitido que en redes sociales no solo lo hace sino que "a veces hasta les rebautiza". No obstante, ha reiterado que "esa no es la discusión" y que es más importante "calificar noticias, hechos y comportamientos".

SERÁ "SANO PARA TODOS"

Puente ha justificado que se atajen malas conductas de pseudomedios poniendo como ejemplo que las leyes permiten acudir a la vía penal en el caso de calumnias, pero no cuando se vierten falsedades, ya que "no es delictivo" y obliga a pasar por una "tortuosa" vía civil, lo que perjudica el derecho de personajes públicos como los políticos a defenderse.

"Ha llegado un punto en el que el listón se ha puesto tan alto, que es que algunos periodistas se han vuelto aburridos, porque claro, es que la verdad a veces es mucho más aburrida que la ficción, y la ficción muchas veces es mucho más bonita de creer que la realidad", ha proseguido con su explicación.

Para el dirigente socialista, será "sano para todos" para el periodismo "también", que haya una norma que aborde este asunto: "Es bueno para todos, para el sistema democrático, para el periodismo, y para quienes queremos dedicarnos a esto (la política) y no estamos dispuestos a pagar un precio tan alto".

El ministro ha lamentado que no entiende por qué ha tenido que ver publicaciones en redes sociales fotos suyas con su hija menor de edad en un concierto que decían que "era una prostituta", algo que "no es de recibo y no está lo suficientemente bien regulado" para que los personajes públicos estén amparados y protegidos ante "este tipo de actitudes".

SE HA PRIMADO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Puente también se ha referido a quienes dicen que la libertad de expresión está constreñida en España, recordando que donde sí se persiguió fue en los 40 años de la dictadura de Francisco Franco, lo que provocó "un efecto rebote" en el que la democracia puso ese derecho "en el centro", relegando a otros "a un segundo plano".

Los derechos que no están garantizados, según el ministro, son "el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", y ha alertado que cuando se socavan dichos términos de un representante del conjunto de la ciudadanía, "en el fondo lo que se está socavando es la democracia y el sistema democrático".

"No estoy diciendo que al político no se le pueda decir casi de todo, pero sí creo que cuando lo que se hace es difamar, el sistema legal que tenemos montado aboca prácticamente a la indefensión del personaje público", ha agregado Puente, para volver a decir que se está respondiendo a esos ataques "con herramientas del siglo XIX" y con una Ley de Enjuiciamiento Criminal "absolutamente obsoleta".

ÁBALOS Y BEGOÑA GÓMEZ: "NADA QUE VER"

Preguntado sobre por qué el PSOE tomó medidas contra el exministro José Luis Ábalos tras conocerse el 'caso Koldo', mientras que no ha hecho nada contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez y militante socialista, Puente ha sentenciado que ambos casos "no tienen nada que ver".

Ha argumentado que con Ábalos no se adoptó ninguna medida porque se "prejuzgue una responsabilidad penal", sino que se considera, "a la luz de los hechos" que tiene "una responsabilidad política" a la hora de elegir y vigilar al que fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García.

En cambio Gómez, según el titular de Transportes, no tiene ninguna responsabilidad política, aunque sea militante. "Se están investigando conductas de carácter personal y que ella niega rotundamente (...) estamos hablando de una denuncia de Manos Limpias a partir de recortes de prensa", ha recordado, para después dirimir que la actuación del PSOE en ambos casos es distinta porque "no tienen nada que ver".