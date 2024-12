Puente dice que desconoce si habrá o no Presupuestos, aunque no son necesarios para seguir gobernando

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se mueve bien en la dificultad" y ha asegurado que desconoce si finalmente habrá o no Presupuestos Generales de Estado, tras lo que ha aclarado que para él la aprobación de las cuentas no es condición "sine qua non" para Gobernar.

Durante su intervención en el foro 'Conversaciones políticas' organizado este lunes por diario El Mundo de Castilla y León, el ministro ha asegurado que es "escéptico" en torno a la afirmación de que los presupuestos sean la "clave" de un Gobierno.

"No sé si habrá o no Presupuestos Generales", ha asegurado, tras lo que ha garantizado que, como se ha demostrado, Sánchez "se mueve bien en la dificultad", algo que ha demostrado al gestionar "con estabilidad" para lograr incrementos "de empleo, salarios y económicos".

No obstante, tras recordar que logró sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento de Valladolid durante los ocho años que estuvo al frente del Gobierno municipal, Puente ha asegurado que tener un Presupuesto es "lo deseable" pero no es "condición sine qua non" para Gobernar. "Se pueden hacer modificaciones puntuales", ha subrayado.

Por último, el ministro ha considerado que no habrá más cambios en el Gobierno liderado por Pedro Sánchez tras la salida de Teresa Ribera. "No creo que vaya a haber crisis en el Gobierno pero eso lo sabe el presidente, no tengo ni idea", ha concluido.