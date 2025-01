Puente dice que de tipos del "pelaje" de Aldama se cree "lo justo" y sigue confiando en que Ábalos "pueda salir airoso"

Zanja el debate sobre la sucesión en la cúpula del PSOE: "Le echo seis años más a Pedro Sánchez"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que de personas con "el pelaje" del presunto conseguidor de la 'trama Koldo' Víctor de Aldama se cree "lo justo" y le ha invitado a que si tiene alguna acusación que formular lo haga donde corresponde, después de que este haya apuntado a que la mujer del presidente del Gobierno tiene cuentas en el extranjero.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Puente ha subrayado que quien "tiene los problemas" es Aldama, ya que se le imputa un delito de fraude en hidrocarburos de 185 millones de euros. "De la palabra de un señor de este pelaje, pues yo me creo lo justo", ha señalado.

"Que cuente lo que quiera y si tiene acusaciones tan graves que hacer, que las formule donde tiene que formularlas", ha añadido, después de que Aldama haya asegurado en una entrevista en 'Cope' que se ha registrado una denuncia en la Fiscalía sobre cuentas en el extranjero de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, de la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, e incluso de la esposa del expresidente del Ejecutivo socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Puente ha reconocido que es "lamentable" que "este tipo de personajes se acaben colando en nuestras estructuras" y en la sede del PSOE, al tiempo que ha apuntado a que el alcance de la conexión de Aldama con los socialistas solo afectaría al exministro y ex secretario de Organización José Luis Ábalos.

"Yo creo que era un tema bastante limitado", ha señalado, tras recordar que todo está aún en sede judicial, incidiendo en que "afecta hasta al señor Ábalos, nada más".

"ME CUESTA CREER QUE ÁBALOS HAYA SIDO TAN TORPE"

Por otra parte, Puente no ha querido poner la mano en el fuego por la inocencia del que fuera también ministro de Transportes, si bien ha reconocido que aún mantiene "la esperanza" de que este "al final, pueda dar una explicación y pueda salir airoso de este asunto". "Porque me cuesta mucho creer que haya sido tan torpe", ha subrayado.

"Tendría que verlo para creérmelo e incluso viéndolo, me costaría", ha admitido, incidiendo en que siempre ha sentido una "enorme admiración" por Ábalos y "le percibía como alguien incapaz de hacer eso".

"No por sólo una cuestión de decencia, que yo siempre le he presupuesto, sino por una cuestión, sobre todo, de inteligencia", ha puntualizado. Para Puente, "la corrupción no sólo es una indecencia, es una torpeza, es impropio de personas inteligentes".

SUCESIÓN EN EL PSOE

En otro orden cosas, Puente ha negado que haya cambiado su actitud en los últimos tiempos porque esté buscando la sucesión de Sánchez. Así, ha asegurado que nadie le ha pedido que cambie el tono, aunque ha reconocido que lleva una temporada siendo "el osito mimosín" tras haber aterrizado en una época complicada en la política nacional y haberse "adaptado poco a poco" a la situación y a ser ministro.

"Le echo seis años más a Pedro Sánchez", ha dicho respecto a la sucesión, recordando que al presidente del Gobierno le quedan aún dos años de mandato y otros cuatro más, "porque volverá a ganar" en las próximas elecciones. Además, ha incidido en que las "especulaciones" en el PSOE sobre el sucesor "están fuera de lugar porque al final la decisión recae en los militantes".