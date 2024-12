Puente replica a Page por afearle llamar "puto amo" a Sánchez y dice que la crítica debió lanzarse en el 41 Congreso

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha replicado al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page --que censuró que este se refiriera a Pedro Sánchez como "el puto amo"-- y ha dicho que la alternativa o los cuestionamientos en el PSOE debieron presentarse en el Congreso Federal de este fin de semana.

Recrimina además al barón socialista que utilice sus palabras como "arma arrojadiza" y fuera de contexto y explica que lo dijo simplemente para elogiar el dominio de Sánchez de la escena internacional.

Puente ha sido interrogado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por las palabras de Page, que esta misma mañana dijo que utilizar esa expresión le parecía "feísimo" y lo veía como un resumen de la situación política actual.

En este sentido Page criticaba la falta de debate y de explicaciones de Sánchez a su partido en el Congreso Federal de este fin de semana en Sevilla.

El ministro Puente, que fue quien se refirió a Sánchez en esos términos el pasado mes de abril, restó importancia al asunto y explicó que lo dijo en un entorno de confianza al tiempo que criticó que se le recrimine ahora y se utilice "como arma arrojadiza" fuera de contexto.

"Me estaba refiriendo al papel del presidente del Gobierno en el ámbito internacional. Es decir, es un hombre que habla dos idiomas, además del castellano, que domina la escena internacional, y en ese marco empleé la expresión el puto amo, que es bastante coloquial y propia de alguien como yo, con una pulsión juvenil irrefrenable, que a lo mejor Emiliano García Page no comparte, no está en la misma onda", ha explicado tirando de ironía.

En este sentido, ha señalado que Sánchez es secretario general de un partido democrático y hace apenas 48 horas se sometió a un Congreso Federal "y ahí es donde hay que presentar los proyectos alternativos, si uno quiere cuestionar". Finalmente ha sostenido que es evidente que "no los hay" porque tiene el respaldo "inmensamente mayoritario de la militancia".