Puente replica a Perelló que no se pondrá una "mordaza" ante jueces que hacen "política" para que PP y Vox gobiernen

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este es el primer pleno que se celebra en la Cámara Alta tras el período estival. Durante el mismo, e - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha replicado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que no se pondrá "una venda y una mordaza" ante aquellos jueces que quieren "hacer política" y "jugar" con el PP y Vox para "facilitar su llegada al gobierno".

Así ha respondido el ministro en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, después de que la presidenta del CGPJ lamentara las "descalificaciones" de "quienes ejercen responsabilidades institucionales" hacia los jueces y exigía respeto a las decisiones judiciales, que se toman "sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo".

Para Puente, "las apelaciones genéricas" que hace Perelló reclamando respeto a la independencia judicial suponen que se pida a los políticos que se pongan "una venda" y "una mordaza" para no ver "lo que está sucediendo" en sectores de la judicatura. "En mi caso ya le digo que no va a pasar", ha avisado.

El ministro ha señalado que si el Poder Judicial "está preocupado por la percepción" que parte de la ciudadanía tiene sobre algunos jueces tiene que "evitar" decisiones que "hablan por sí solas respecto a cuál es la intencionalidad política que hay detrás de ellas".

'LEY DE NIETOS'

Respecto a la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', el ministro ha afirmado que siente "una enorme perplejidad" por el procedimiento en el Tribunal Supremo, que "no es el competente para conocer nada relacionado con la ley ni con la instrucción que luego la desarrolló", pero emite "un veredicto en forma de medida cautelar suspendiendo un derecho fundamental contra una instrucción y una ley" que "no ha sido recurrida en tiempo y forma".

Al mismo tiempo, ha cuestionado la "apariencia de imparcialidad" de los jueces que han tomado la decisión con la 'ley de nietos', indicando que el ponente de la misma se reunió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro con fiscales, donde se expresó que quería que gobernara para derogar las leyes aprobadas por Pedro Sánchez y cuestionó el sistema electoral español al afirmar que la empresa Indra realiza el recuento.

En su opinión, el Tribunal Supremo ha causado "perplejidad en el ámbito jurídico" y refuta su tesis de que "hay un sector de la Judicatura que quiere hacer política" para que PP y Vox lleguen al gobierno.

Dicho esto, Puente ha compartido las palabras del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en las que también ha hablado de "salvapatrias" que "tienen esa vocación de salvar a España" de no sé se sabe "muy bien qué".

DUDAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD DE TARDÓN

El ministro ha vuelto a mostrar dudas sobre la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que investiga la entrada masiva a Ceuta de unos 80.000 migrantes, haciendo hincapié en "que la imparcialidad no solo tiene que producirse, sino que tiene que parecer que existe".

"Y en la actuación de la jueza Tardón, en algunas decisiones, hay elementos que hacen dudar de esa apariencia de imparcialidad", ha afirmado, para después incidir que la causa está todavía en una fase inicial y habrá que esperar a ver qué decisiones se toman.

Puente ha reconocido además que Tardón "tiene derecho a reingresar en la carrera judicial" tras su etapa como concejal del PP, pero ha subrayado que "hay determinadas causas (judiciales) en las que esa apariencia de imparcialidad se ve comprometida si el juez que instruye procede del ámbito político".

SOBRE AYUSO: "HE VISTO POCA GENTE MENOS PREPARADA QUE ESTA MUJER"

Por otra parte, y sobre la compra del ático de la Comunidad de Madrid, el ministro ha puesto el foco en el presidente del PP por "plegarse a lo indefendible" y no correr la misma suerte que su antecesor en el cargo, Pablo Casado. A su juicio, Ayuso "cambió su orientación en su vida" y dejó un ático para que "los madrileños" le pagaron otro "enfrente de la casa de su madre.

Así, y tras las críticas de la presidenta madrileña al Gobierno de Sánchez por "focalizar" sus ataques en ella, Puente ha asegurado que le interesa "muy poco" su figura política. "Creo que he visto poca gente menos preparada para estar en política que esta mujer y, sin embargo, ahí está con unos resultados electorales bastantes contundentes", ha dicho.