Redondo critica la "violencia institucional" a Mónica García y una diputada de PP y pide "arrinconar a los machistas"

Ve intolerable que no vayan a prisión los empresarios de Murcia que abusaron de menores y dice que una justicia lenta "no es justa"

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado la "violencia institucional" ejercicia contra la ministra de Sanidad, Mónica García, y contra una diputada del PP, y ha pedido "arrinconar a los machistas".

Ana Redondo, que ha visitado este jueves en Bilbao un centro de atención a víctimas de violencia sexual, se ha referido al ataque a la ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo coche ha aparecido con pegantizas 'nazi' y a la "carta amenazante" recibida por una diputada del PP. Posteriormente, se ha conocido que han sido dos las representantes populares que han recibido ese tipo de misivas, Ana Vázquez y Macarena Montesinos.

La ministra ha mostrado su rechazado a estos "atentados" con la libertad de algunas "mujeres relevantes" que se han producido este jueves y ha afirmado que "no es tolerable en una democracia" estas "violencias institucionales" hacia mujeres que ejercen cargos públicos.

A su juicio, es "una respuesta machista" a un avance en derechos que, de alguna manera, representan las mujeres que están puestos de responsabilidad y de relevancia política.

En este sentido, ha querido hacer un llamamiento para que, como sociedad, no se toleren estas actitudes y se "arrinconen a los violentos y a quienes pretenden hacer callar a las mujeres y amordazarlas".

"Hemos venido para ejercer nuestras responsabilidades públicas, nuestras responsabilidades políticas, a ejercer el poder y, por lo tanto, no vamos a sentirnos amenazadas, ni amedrentadas. Pro la sociedad española tiene que arrinconar a los machistas, tiene que arrinconar a los violentos, tiene que arrinconar a todos aquellos que pretenden que demos un paso atrás en el avance en derechos y en lo que es la igualdad en todos los sentidos y en todas las instituciones, públicas y políticas", ha agregado.

Por ello, ha denunciado lo ocurrido y ha insistido que no van a tolerar ese tipo de "violencia institucional". A su juicio, es "intolerable", y la democracia española "no puede consentir esos ataques hacia la libertad de las mujeres y esas violencias institucionales que ponen en peligro la convivencia y paz social".

Por último, ha mostrado su "respaldo, cariño y solidaridad", tanto a la ministra de Sanidad como con la diputada del PP que han sufrido estos ataques.

EMPRESARIOS MURCIA

Por otra parte, ante el hecho de que varios empresarios de Murcia que reconocieron abusos sexuales a menores no vayan a ir a prisión tras pactar con la Fiscalía y por los retrasos en el proceso judicial, ha señalado que es "sinceramente intolerable".

"Venimos diciendo que la justicia cuando es excesivamente lenta no es justa, y este es un caso paradigmático", ha añadido. Ana Redondo ha asegurado que, cuando no se resuelven "ágilmente" los conflictos judiciales y no hay sentencias en tiempo y forma, "evidentemente, no hay justicia".