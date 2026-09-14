Ribera sostiene que es difícil que 80.000 migrantes se pusiesen de acuerdo "por sí solos" para entrar en Ceuta

1116738.1.260.149.20260914125335 La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha sostenido que, aunque "hay que ser prudentes", "es muy difícil pensar que 80.000 personas se pusiesen de acuerdo" el 30 y 31 de julio, haciendo alusión a una posible "instrumentalización" sobre los migrantes por parte de Marruecos en la entrada masiva en Ceuta.

A pesar de que ha evitado responder sobre si la Unión Europea debe exigirle una explicación al Reino de Marruecos sobre la actuación de sus fuerzas de seguridad el día del asalto masivo, Ribera ha resaltado que una masa de personas como la que cruzó a la ciudad autónoma "no se pone de acuerdo por sí sola".

Para ilustrar esto, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ribera ha comparado la situación de Ceuta con la vivida en 2021 en Europa del este con la "entrada importante" de personas procedentes de Asia Menor. Según ella, son crisis "susceptibles de ser instrumentalizadas para conseguir otro objetivo".

EUROPA NECESITA UNA RESPUESTA UNITARIA

Por ello, ha puesto el foco en las medidas y ha subrayado que es fundamental reforzar la "capacidad de respuesta rápida en determinadas situaciones" como la crisis de Ceuta. En concreto, ha asegurado que, desde la Unión, "hace muchos años" que se está trabajando en "un mecanismo de vigilancia de apoyo para poder garantizar la seguridad de las fronteras europeas".

Además, Ribera ha recalcado que "Europa nunca gana cuando responde dividida a un problema": "Es importantísimo responder juntos a cualquier problema que surja", ha señalado. De acuerdo con esto, ha insistido en que la Unión Europea, con el pretexto de ser más ágil en sus respuestas, no puede caer en la "trampa" de pasar por alto "las reglas".

"Si algo nos hace sentir orgullosos es nuestro respeto por las reglas, por las personas. Es una situación de gestión complicada, pero la trampa a la que no puede caer Europa ni nadie que se considere europeísta es olvidarnos de que las reglas, el respeto cuando hablamos de menores, también es importante recordarlo en la gestión de la respuesta a esta crisis", ha remachado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.