Rivera cree que ERC y PDeCAT apoyan la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos para "deslegitimar" la Corona

Publicado 25/07/2018 11:26:04 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que ERC y PDeCAT apoyan la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos, registrada este martes en el Congreso de los Diputados, para "deslegitimar, desde el punto vista independentista", la Jefatura del Estado.

"Tengo mis dudas respecto a que ERC y el PDeCAT con esta comisión busquen transparencia o deslegitimar, desde el punto de vista independentista, la Jefatura del Estado. Por eso también hay que ir con cuidado y no confundir el debate de la transparencia", ha subrayado Rivera en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press.

El líder de la formación 'naranja' ha señalado que valorará el apoyo a la comisión de investigación registrada por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu, después de escuchar esta tarde las explicaciones en la comisión de gastos reservados del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en el Congreso de los Diputados.

"No tengo claro que la comisión de investigación y la voluntad del PDeCAT y ERC o Podemos sea exactamente la transparencia. Veremos a ver con las declaraciones hoy de Sanz Roldán, lo que conozcamos del CNI si realmente hay o no objeto para una comisión de investigación", ha puntualizado.

No obstante, Rivera ha recordado que el Jefe del Estado es Felipe VI, "no Juan Carlos" y considera que esa comisión surge de "cosas del pasado", que pueden ser juzgadas o no en los tribunales. En su opinión, el Rey emérito, al no tratarse de un cargo público, ni un Gobierno, ni un ministros, ni un diputado, la labor parlamentaria "tiene que ser evaluar cuál es esa labor".

"NO CONVIENE EVALUAR GRABACIONES QUE PUEDEN HABER SIDO ILEGALES"

Por otra parte, ha evitado evaluar las grabaciones entre la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el excomisario José Manuel Villarejo porque considera que, como cargo público, "es un poco imprudente al tratarse de grabaciones que pueden haber sido obtenidas de forma ilegal".

"Si jugamos a que todo vale, que incluso grabaciones ilegales de personas, incluso de cargos tan importantes pueden ser evaluadas por todo el mundo y especialmente por un cargo público, por un legislador, me parece que no conviene, por respeto a la legalidad democrática", ha señalado el líder 'naranja'.