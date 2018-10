Rivera denuncia "otro incumplimiento más" del Gobierno por su propuesta salarial a policías y guardias civiles

Publicado 21/02/2018 11:26:47 CET

Afirma que "se está quedando solo" porque va perdiendo apoyos, no sólo de Ciudadanos, sino de los españoles

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que el Gobierno ha sumado "otro incumplimiento más" de los acuerdos con la formación naranja con la última propuesta de equiparación salarial que ha presentado a guardias civiles y policías nacionales.

"Se suma otro incumplimiento más", ha declarado en los pasillos del Congreso un día después de que los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil rompieran la negociación sobre la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos al entender que el Ministerio del Interior les ofrece una "miseria".

Fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad aseguran que han ofrecido 6.000 millones de euros en los próximos seis ejercicios, con un aumento medio por agente de entre 4.800 y 6.000 euros al año. Rivera ha dicho al respecto que esta propuesta es "totalmente insuficiente" porque "no llega ni a un tercio" de lo que había reclamado Cs y lo que demandaban los sindicatos y asociaciones.

En la primera reunión de la negociación, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó un documento que prometía "hasta 1.500 millones de euros" a repartir en los próximos tres ejercicios. Los sindicatos siempre pidieron 500 millones por año.

Rivera ha indicado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no solo incumple sus compromisos con la formación naranja en lo que se refiere a la equiparación salarial, sino también al mantener en un cargo público a una investigada por corrupción --la senadora Pilar Barreiro-- y al no respaldar la reforma de la Fiscalía que plantea Cs.

SIN EQUIPARACIÓN SALARIAL NO HABRÁ PRESUPUESTOS

"No habrá Presupuestos si no hay equiparación salarial entre la Policía (Nacional), la Guardia Civil y las Policías autonómicas", ha insistido al advertir de que Ciudadanos no votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 si no se cumple esta condición.

El presidente de Cs ha expresado su esperanza de que, de aquí al mes de abril, el Gobierno "rectifique" y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presente al Congreso las cuentas públicas de 2018 y que estas recojan las partidas pactadas con el partido de centro, incluida la equiparación salarial. "De momento, el señor Zoido ha perdido la batalla" y "han ganado el señor Rajoy y el señor Montoro", ha añadido.

Rivera ha subrayado que "es una obligación constitucional" llevar los presupuestos a la Cámara y hacer un debate parlamentario, "salgan o no salgan", y que el Gobierno tiene asimismo la "obligación moral" de atender a los policías y los guardias civiles y a su socio de investidura.

A su modo de ver, el Ejecutivo "se está quedando solo" porque "está perdiendo apoyos no solo de Ciudadanos, sino de la ciudadanía española", algo que cree que se puede apreciar tanto en las urnas como en las encuestas.

El presidente de la formación naranja, que también ha arremetido contra el PP por los casos de corrupción que le afectan, ha pedido al partido del Gobierno que haga "autocrítica" y que actúe con "humildad" para "aceptar que han hecho las cosas mal", en vez de "decir que la culpa de tener corruptos" es "de Ciudadanos, de los periodistas o de los jueces".