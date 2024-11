Robles alerta sobre "divisiones claras" en la UE ante el apoyo a Ucrania y pide que España "sea líder sin complejos"

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado este lunes de que están empezando a detectarse "divisiones claras" en el seno de la Unión Europea (UE) ante el apoyo a Ucrania, en el marco de la guerra con Rusia, y ha pedido que España "sea líder" entre los Veintisiete y la OTAN "sin complejos".

Así lo ha hecho en la clausura del Foro del Sur sobre Geopolítica y Defensa de la Paz, organizado por 'El País', donde ha querido dejar claro el apoyo de España para que Ucrania logre una "paz justa y duradera", asegurando que nuestro país "no les olvidará".

Sin embargo, ha advertido de que no todos los países de la UE lo ven igual, algo que genera "preocupaciones" entre los aliados, y ha mencionado específicamente a la Hungría de Viktor Orban en la reunión de ministros de Defensa de la UE de la semana pasada.

"Empieza a haber divisiones claras, frente a apoyar claramente a Ucrania hay quien piensa que la guerra ha de terminar a cualquier precio y ese precio es ceder ante (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin", ha indicado. "Dentro de la UE, Hungría está por esa labor", ha agregado.

UNA AUTOESTIMA BAJA

Por ello, la ministra Robles ha pedido que España tenga un papel de "liderazgo sin complejos", tanto en la UE como en la OTAN, en estos momentos de "encrucijada". "España no se puede resignar a ser uno más, tiene que tener un liderazgo", ha espoleado. Además, ha lamentado que España haya tenido "la autoestima baja" durante estos años. "Yo creo que no la debería tener y no nos podemos poner de perfil", ha añadido.

En esta línea, también ha abogado por que la OTAN tenga "protagonismo al margen de Estados Unidos", ante las dudas que genera la victoria de Donald Trump, y por que la UE lo tenga en la Alianza Atlántica. Además, ha recalcado la importancia de invertir en la industria de Defensa.

Durante su intervención, la ministra de Defensa también ha tenido un recuerdo para el operario fallecido este domingo en el derrumbe de un colegio en la localidad valenciana de Masanasa, acontecido durante los trabajos de reconstrucción tras la DANA, y a los miles de militares de los tres ejércitos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trabajan en esa región. También ha tenido palabras de apoyo para la población gazatí, los rehenes israelíes que permanecen bajo custodia de Hamás, los africanos víctimas de diversas guerras y las mujeres afganas.