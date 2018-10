Robles asegura que España está "preparada" para responder a ciberataques y apela a la prudencia

Publicado 04/10/2018 19:49:42 CET

BRUSELAS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España está preparada para hacer frente a ciberataques después de que Reino Unido y Países Bajos hayan señalado este jueves a los servicios de Inteligencia rusos de estar detrás de una serie de ciberataques a nivel global, incluido uno frustrado el pasado abril contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y ha pedido no generar "alarmas innecesarias" y ser "muy prudentes" a la hora de responder amenazas cibernéticas e híbridas.

"Los ciudadanos tienen que saber que en España tenemos preparación suficiente para poder abordarlas también", ha asegurado Robles en declaraciones a la prensa al término de la reunión de dos días con sus homólogos de la OTAN.

El Gobierno holandés ha informado a sus aliados del ciberataque frustrado el pasado mes de abril contra la OPAC por parte del servicio de Inteligencia militar ruso (GRU), mientras que Londres ha informado de los hallazgos británicos sobre sus ciberataques a nivel global en la reunión.

El jefe del Pentágono, James Mattis, ha anunciado este jueves que Estados Unidos ha puesto a disposición de sus aliados de la OTAN sus cibercapacidades ofensivas, junto con Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Estonia, y ha defendido que Rusia tiene que "pagar las consecuencias" por sus acciones, sin concretar el tipo de respuesta que se dará a sus ciberataques.

"Tenemos una variedad amplia de posibles respuestas disponibles en nuestros países", ha dicho, insistiendo en que "no necesariamente" hay que responder con otro ciberataque en términos de "uno por otro".

Robles ha pedido "ser muy prudentes" a la hora de responder a este tipo de amenazas", "que son reales" y "muy importantes" y, en todo caso, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos españoles al asegurar que España está preparada para hacerles frente.

"Ponemos todos los medios para trabajar para prevenir cualquier tipo de amenaza que haya, tanto en el ámbito del ciberespacio como de las amenazas híbridas", ha dicho, insistiendo en la necesidad de no generar "alarmas innecesarias" y "ser muy prudentes" en la respuesta.

"España no quiere abandonar las vías de diálogo", ha remachado, insistiendo en que "la respuesta hay que darla siempre con mucho rigor, con mucha seriedad, sin generar alarmas". "Hay que tener la suficiente tranquilidad como para saber que estamos preparados", ha apostillado.

Robles ha recordado no obstante que este tipo de ataques, ya sean "interferencias políticas", "amenazas híbridas" o "ciberataques", son "continuos" y que "ni España ni ningún país puede estar desprevenido". "Tenemos que estar preparados", ha remachado.

"Es fundamental que haya unos mecanismos de defensa conjuntos, tanto en el seno de la Alianza Atlántica, como también en colaboración con el ámbito de la Unión Europea", ha remachado.

Con todo, Robles no ha aclarado si España también está dispuesta a ofrecer capacidades cibernéticas ofensivas a sus socios, aunque ha dejado claro que España es "un socio fiable, serio, que está comprometido" con la OTAN y que está "trabajando" en capacidades de "ciberdefensa", sobre las que no ha querido dar más precisiones para no dar "pistas" a "aquellas personas que puedan realizar ataques".

La ministra de Defensa ha puesto el acento en la necesidad de contar "con mecanismos de prevención pero también en su caso, cuando sea necesario, los mecanismos correspondientes para disuadir y evitar esas amenazas, que son mucho más sofisticadas" y "difíciles de prevenir", como ocurre con las amenazas híbridas.