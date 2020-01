Robles dice que España no participará como escolta de Francia en ninguna operación antiterrorista en Irak

Publicado 17/01/2020 17:21:39 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado este viernes que las Fuerzas Armadas españolas no participarán en la escolta del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle' en su operación contra el Estado Islámico en Irak.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este jueves que España sería uno de los países que participarían en las labores de escolta de su portaaeronaves en la 'Operación Chammal' entre enero y abril de 2020.

Sin embargo, Robles ha asegurado este viernes que el Gobierno español no tiene "formalmente" constancia de esa operación. "No está planificada y no nos ha hecho llegar Francia ninguna petición al respecto", ha garantizado a los medios de comunicación después de la toma de posesión del nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya.

Fuentes del Ministerio han apuntado que España sí trabajaba con Francia en la realización conjunta de unas maniobras en las que participaría el 'Charles de Gaulle', pero que el Gobierno francés conoce que las Fuerzas Armadas españolas nunca formarían parte de ese tipo de operación antiterrorista.

España ya retiró el pasado mes de mayo la fragata 'Blas de Lezó' del grupo de combate liderado por el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' cuando este decidió quedarse en la zona del golfo Pérsico por la escalada de tensión en la región.