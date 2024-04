Rueda (PP) dice que no aprobará una 'ley de concordia' porque no ve "necesidad" y ve "suficiente" la que tiene Galicia

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho este martes que no aprobará una 'ley de concordia', como han hecho otros dirigentes del PP autonómicos en algunas comunidades, porque no ve la "necesidad" en su región y cree que la ley de memoria de Galicia es "suficiente".

"A nosotros nos parece suficiente con la normativa que ahora mismo está en vigor y, por lo tanto, no tenemos que tomar ningún tipo de iniciativa. Simplemente cumplir la normativa que ahora está en vigor en Galicia", ha expresado Rueda en declaraciones a los medios momentos antes de acudir en Madrid a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede nacional.

Preguntado sobre si está dispuesto a aprobar o derogar leyes de memoria democrática como han hecho comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León o Comunidad Valenciana, donde los 'populares' gobiernan con Vox, el presidente gallego ha indicado que "por lo menos en Galicia", no ve "esa necesidad".

En este sentido, Rueda ha explicado que no conoce las propuestas de 'leyes de concordia' "en profundidad" y ha hablado de las "circunstancias concretas del día a día" de cada comunidad autónoma para aclarar que no puede opinar aquello que no conoce.

Asimismo, el presidente gallego no ha aclarado si el Partido Popular debería citar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la comisión de investigación del Senado sobre el 'Caso Koldo', aunque está seguro, según ha expresado, de que sus compañeros decidirán adecuadamente ya que "si al final deciden hacer esa llamada, seguro que tienen motivos justificados".

Rueda también ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por "no darle ninguna importancia" y de "tomarle el pelo" a Galicia ya que no ha cumplido las fechas de entrega de trenes que había prometido en campaña electoral. Así, le ha pedido "seriedad" al titular de Transportes y que explique los temas esenciales del proyecto como "qué tipo de trenes, qué número de trenes, el número de plazas o los precios de los billetes".