Rueda, sobre Sánchez y la financiación autonómica: "Quiere mantenerse en La Moncloa y lo demás le da igual"

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha identificado la postura explicitada por el titular del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, sobre la financiación autonómica, con "un paso más" en la "huida hacia adelante" de un mandatario que "quiere mantenerse en La Moncloa y lo demás le da igual".

Sánchez ha garantizado este miércoles a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que cumplirá el pacto que cerró con ERC para su investidura reformando el sistema de financiación autonómica y reconociendo "una singularidad al pueblo de Catalunya" y ha desvinculado este compromiso de la eventual investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

A preguntas de los medios en O Pereiro de Aguiar (Ourense), Rueda ha asegurado que no ve nada distinto a "un paso más en la huida hacia adelante y hacia ninguna parte" de Sánchez, después de la propuesta que hizo de "financiación sigular" para Cataluña y de que se inicidiese por parte del Gobierno en que se generalizaría.

"Fue desmentido por los supuestos beneficiarios que le dicen que no se olvide de que el tratamiento singular para alguien es solo para ese alguien y que los demás no pueden tener el mismo tratamiento. Los que quieren ser privilegiados le mandan el recado de que no se les puede meter en una bolsa común, ni decir que va a haber un tratamiento singular para todo el mundo, porque deja de serlo", ha subrayado.

En todo caso, ha manifestado su convicción de que Sánchez solo busca "garantizarse la permanencia en La Moncloa", por lo que "al final casi lo de menos para él es si Illa es finalmente presidente de la Generalitat o no".

"Lo que quiere es quedarse en La Moncloa y todo lo demás le da igual, supongo que incluso si gobierna o no su partido en Cataluña", ha concluido, tras remarcar la oposición a cualquier modelo de financiación que "quiebre la igualdad" entre territorios en España.