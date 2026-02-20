Rufián aclara que no pide retiradas, sino confluencias, y anima a presentarle alternativas, no insultos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha querido aclarar que su propuesta de unir a las fuerzas de izquierda en cada provincia no quiere decir que haya retiradas de partidos, sino que se busque la confluencia en una o dos listas, y ha pedido a los demás que le presenten alternativas en vez de "insultos" o "miedos".

En su coloquio con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, Rufián abogó por unir a la izquierda del PSOE en cada provincia con idea de que sólo haya una candidatura en las próximas elecciones generales. A renglón seguido, varios partidos salieron a la palestra para dejar claro que no iban a renunciar a presentarse e incluso la líder de En Comú, Ada Colau, recordó que en 2023 la primacía en Cataluña fue de su formación y no se le ocurriría decirle a ERC que se retire.

"Una cosa. Yo no pido retiradas. Yo pido confluencias. Y eso no significa que se presente 1 pero tampoco significa que se presenten 14", ha aclarado este viernes Rufián en su cuenta de X.

A su juicio, se trata de "potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse a en torno a ellos", pero "en plural". "Eficacia y ciencia. Provincia a provincia", insiste.

A partir de ahí dice que "espera contrapropuestas", pero "ni insultos ni miedos ni especulaciones ni difamaciones". "A ver si cuando todo el mundo se calme y vuelva a mirar los números puede ser", espera.