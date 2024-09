Rufián cree que la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación del procés confirma el "golpe de estado judicial"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que la decisión del magistrado al magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no amnistiar la malversación del 'procés' confirma el "golpe de estado judicial".

Así lo ha expresado el diputado independentista a su llegada al Pleno del Congreso al ser preguntado por la decisión de Llarena de ratificar su decisión de no amnistiar la malversación del 'procés' tras rechazar los recursos de reforma presentados por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín y Lluís Puig, así como los de Fiscalía y Abogacía del Estado, contra su decisión de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación por el que están procesados.

Fue el pasado junio cuando el magistrado del Tribunal Supremo rechazó aplicar la amnistía a la malversación, al tiempo que preguntó a las partes si procedía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre si el perdón debía extenderse a la responsabilidad derivada del delito de desobediencia, por el que también están procesados.

Puigdemont y los ex consejeros recurrieron alegando que la ley de amnistía solamente excluye de su aplicación el delito de malversación cuando responda a un propósito de enriquecimiento, que entienden que "no es predicable de los gastos que autorizaron" para el 'procés', por lo que acusaron a Llarena de hacer una interpretación "voluntarista y excéntrica" de la norma.