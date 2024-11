Rufián defiende su derecho a hablar castellano en el Congreso y apuesta por una ERC "diversa" para llegar a más gente

Llama a aplicar el modelo de Bildu que "no expulsa a sus votantes no independentistas"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reivindicado este jueves su derecho a hablar castellano en sus intervenciones parlamentarias y ha apostado por una ERC "diversa" y no "pura" para ampliar su base social y electoral más allá del independentismo, aplicando el modelo que ha puesto en marcha Bildu en Euskadi.

Así lo ha dicho durante su participación en un desayuno de Nueva Economía Fórum, donde ha reconocido que hay gente en Cataluña y también en ERC que no comparte que hable castellano en el Congreso, ahora que se puede utilizar el catalán tanto en el Pleno como en las comisiones.

En este contexto, ha enfatizado que "no pasa nada" porque uno de los siete diputados de ERC utilice el castellano en un foro que es "un enorme foco nacional e internacional" para poder "llegar a un montón de gente" que quizá todavía no les escucha sólo porque son soberanistas.

"Tenemos que intentar llegar a toda la gente que podamos", ha explicado, después de apuntar que eso no significa que él no quiera al catalán. Es más, ha recalcado que es la lengua que ha elegido para comunicarse con sus hijos pese a que no él no piensa en ese idioma porque no es su lengua materna.

"Cuando yo empecé en política, el independentismo mataba, literalmente, por encontrar a alguien que dijera cuatro líneas en castellano. Y ahora, por lo que sea, es un drama. Quizá es que hay quien domina tanto el ecosistema mediático-político de nuestro país que no tiene a nadie que haga independentismo en castellano, y por eso dice que no lo haga nadie", ha apostillado.

"MÁS JUNQUERISTA QUE JUNQUERAS"

El portavoz de ERC, que apoya la candidatura de Oriol Junqueras para volver a liderar la formaición --"Yo soy más junquerista que Junqueras", ha dicho-- ha subrayado que no ha encontrado ningún "motivo racional" para dar por "amortizada" a una persona que estuvo cuatro años en la cárcel por defender la independencia de Cataluña.

En todo caso, ha insistido en que aunque se han vivido "momentos feos" en el proceso precongresual en el que está inmersa ERC a él no le "sobra absolutamente nadie" en su organización. Así, ha hecho hincapié en que si quieren volver a ser un partido de gobierno tienen que ser "diversos" y acoger tanto facciones más independentistas como otras que entiendan que "hay un eje social que priorizar". El modelo a seguir, en su opinión, es del de Bildu, que "no expulsa" a sus votantes no independentistas.

"Bildu es una orquesta en la que todo el mundo sabe qué instrumento tiene que tocar y para qué, mientras que nosotros no hemos sabido asumir nuestra diversidad. Hay mucha gente que prefiere ser puro y pocos, que es muy legítimo, pero yo prefiero ser impuro y muchos", ha confesado, antes de añadir que quiere "gente que escuche y vote" a ERC y "tenga dudas sobre el independentismo".

"NO PODEMOS ESTAR ENFADADOS SIEMPRE"

En este contexto, ha reconocido que el PSC de Salvador Illa ha sido "capaz de aprovechar los errores del independentismo" que, en su opinión "son infinitos", hasta el punto de que ha ganado las elecciones sin decir exactamente que solución tienen como alternativa a un referéndum de autodeterminación.

"El PSC lo pasó fatal hace unos años, pero ha sabido escalar posiciones y recuperar a mucha gente que está harta del enfado y el agravio constante", ha deslizado, insistiendo en que los independentistas tienen que entender que "se puede votar independentista sin serlo" y que no pueden "estar enfadados siempre".