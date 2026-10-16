Rufián llama a las izquierdas acabar con "el espectáculo dantesco" de la desunión y "no matarse" en campaña

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, atiende a los medios a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y candidato por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido este viernes a las izquierdas acabar con "el espectáculo dantesco" y el "vodevil" que llevan protagonizando estos días para cerrar un acuerdo unitario y les ha llamado a "no matarse" en la campaña.

En declaraciones a los periodistas, Rufián ha insistido en pedir disculpas a las ciudadanía por la incapacidad de las izquierdas en ponerse de acuerdo y ha asumido en primera persona ese "fracaso" porque planteó un proyecto que no se ha podido consumar. Incluso ha confesado que cada día piensa en irse, pero también es consciente de que su responsabilidad pasa por quedarse "si hay un mínimo de posibilidades de que alguien" le vote.

"Pensaba que podía doblar el brazo a las cúpulas de los partidos y arrastrarlos hacia un sentido común, pero no he podido", ha lamentado el diputado catalán, quien ha apuntado que el adelanto electoral, además de ser "irresponsable", les pilló a todos con el pie cambiado.

HAY POCAS ESPERANZAS

A pocas horas de que expire el plazo para presentar coaliciones --acaba a las 00.000 horas de este viernes-- , el independentista catalán ha dado a entender no hay muchas esperanzas en alcanzar todos los acuerdos posibles si bien ha llamado a las cúpulas de los distintos partidos de izquierdas a intentarlo hasta el final.

"Me encantaría que hubiera un frente amplio de verdad en Cataluña y un frente amplio de verdad en Madrid, y ojalá con las horas que queden seamos capaces de hacer más", ha manifestado Rufián, quien considera que la lista de Madrid es lo que mismo que había pero con otro nombre. A su juicio, estas elecciones legan en un "momento histórico" y merecía la pena haber logrado algo más: "Nos van las siglas" en ello, ha advertido.

Con todo, y teniendo en cuenta que la dificultad, Rufián ha defendido la necesidad de centrarse en una campaña en la que todos se juegan "muchísimo" para intentar sacar "el mejor resultado posible". "Matarnos entre nosotros o matarme a mi sirve de poco", ha avisado el portavoz de ERC, quien sostiene que lo que se busca, o al menos él busca, es que el PSOE vuelva a gobernar, lo que pasa porque "nos hagamos poco daño", porque "no nos matemos entre nosotros".

"NO VOY A RAJAR DE NADIE"

"Yo, por lo menos, no voy ni a criticar ni a rajar de nadie", ha asegurado Rufián, quien ha dicho que, "más allá de las filias y las fobias", sólo tiene "buenas palabras" para Emilio Delgado, para Irene Montero y para Ada Colau. Sobre la última, que apunta a que será la candidata de Frente Amplio, ha lamentado que ni ella ni él hayan sido capaces de arrastrar a las direcciones de sus respectivos partidos hacia el acuerdo.

Rufián ha defendido que su pacto con Podemos no tiene por qué dinamitar otros acuerdos en Cataluña y en otros territorios, si bien recuerda que también Más Madrid pudo dificultar el acuerdo al reclamar para sí los primeros puestros de la lista por esa circunscripción.

Tras insistir y jurar que "en ningún momento" su pacto con los de Irene Montero iba ni va contra nadie", Rufián ha señalado que su deseo es que a todas las izquierdas, "sean independentistas, autonomistas o medio pensionistas", les vaya bien en estas elecciones porque, de lo contrario, la suma para frenar a la derechas no da. "No sobra nadie", ha apostillado.