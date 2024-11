Rufián no da crédito al "corrupto" Aldama, pero avisa al PSOE: "Si tienen responsabilidades, seremos los más duros"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, no da mucho crédito al testimonio del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo' y de otras tramas, al que considera un "corrupto", pero ha avisado al PSOE de que, si finalmente acaban teniendo "responsabilidades", desde su partido van a ser "los más duros".

Así lo ha expresado ante la prensa tras hacerse públicas algunas de las acusaciones de Aldama que implican directamente a varios miembros del PSOE, entre ellos el propio presidente, Pedro Sánchez, varios ministros y el secretario de Organización, Santos Cerdán.

"Si el PSOE al final acaba teniendo responsabilidades en esto, pues evidentemente nosotros seremos los más duros", ha defendido, aún así, Rufián ha situado a Aldama como un "corrupto" que "incrimina sin pruebas prácticamente a todo el mundo" y por ende no suele darle credibilidad a este tipo de testimonios, aún así, no cierra la puerta porque según ha dicho, "no será el primero que dice la verdad".

JUECES QUE PREVARICAN

Esta misma mañana, a su llegada al Pleno del Congreso, el portavoz independentista aseguraba que había que esperar que "se sepa todo" del testimonio de Víctor de Aldama, pero que en todo caso, de momento, solo está viendo "jueces que prevarican" como Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez.

"Que se sepa todo y, a tenor de las informaciones, que cada cual declare y haga lo que tenga que hacer", ha comentado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las primeras noticias de la declaración de Aldama ante el juez del 'caso Koldo'.

Eso sí, ha marcado distancias subrayando que, "hasta el momento, lo que vemos son jueces que prevarican, cayendo en el ridículo y pidiendo el certificado de matrimonio del presidente del Gobierno", en referencia al juez Peinado.