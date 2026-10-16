Sánchez dice estar "optimista" ante las generales y podrá gobernar "de una manera u otra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se encuentra "optimista" y "animado" ante las elecciones generales del 29 de noviembre y considera que podrá seguir gobernando de una manera u otra, haya o no acuerdo para que las fuerzas a la izquierda del PSOE concurran juntas.

Aunque no ha querido pronunciarse sobre las negociaciones para formar una coalición electoral, dice que "conoce bien" a la sociedad española y se ha mostrado convencido de que podrá seguir en La Moncloa una legislatura más.

"Si no es de una manera, pues será de otra, pero estoy convencido de que la senda de avance que hemos emprendido hace ocho años va a continuar cuatro años más", ha manifestado en una rueda de prensa desde Bruselas, tras finalizar la reunión del Consejo Europeo.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre el estado de las negociaciones en la izquierda y la posible confluencia de Frente Amplio y Podemos. Así, ha mostrado su respeto absoluto a su autonomía y "a la decisión que tomen", que debe comunicarse en solo unas horas antes de que finalice el plazo para presentar coaliciones, a las 12 de la noche de este viernes 16 de octubre.

"Yo me encuentro muy animado, me encuentro optimista respecto a qué es lo que va a suceder el próximo 29 de noviembre, porque creo conocer bien a la sociedad española", ha indicado el jefe del Ejecutivo.