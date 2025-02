Sánchez espolea al PSOE contra la "coalición negacionista" y pide a sus diputados "buscar apoyos debajo de las piedras"

"Que ellos pidan elecciones, que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027", proclama

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertado de una "coalición negacionista" de neoliberales y la ultraderecha en todo el mundo y ha reivindicado la acción de su Ejecutivo frente a esta "multinacional ultraderechista", a la vez que ha instado a los parlamentarios socialistas a "sudar tinta" en cada negociación y a "buscar apoyos hasta debajo de las piedras".

Sánchez ha reunido este martes en el Congreso a los diputados, senadores y eurodiputados del PSOE para arrancar el curso político y para ponerlos deberes para este arranque del año parlamentario contra la "coalición negacionista".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo, que ha dedicado parte de su intervención a poner en valor su labor de Gobierno, también ha puesto "tres tareas" a sus parlamentarios, que, según ha dicho, "exigen constancia".

"La primera es que seáis referencia de cercanía en vuestros territorios. Esto es fundamental, quiero en cada uno de vosotros y vosotras un aliado de la gente, que escuche a sus vecinos y que traduzca sus necesidades en propuestas", ha agregado Sánchez.

"CINTURA PARA DIALOGAR"

La segunda de las tareas que ha encargado Sánchez a sus parlamentarios tiene que ver con las negociaciones con el resto de grupos parlamentario, instándoles a "buscar apoyos hasta debajo de las piedras" como hace el Gobierno, según ha dicho.

"Cintura para dialogar, negociar y construir acuerdos. Ley a ley, iniciativa a iniciativa, mejorar la vida de la gente no entiende de imposibles, es cuestión de trabajo y de voluntad. Y creo que nosotros durante estos siete años lo hemos demostrado", ha sostenido Sánchez.

Asimismo, ha emplazado a sus diputados y senadores a "contar la realidad más allá del bulo y de la desinformación": "Haced pedagogía porque es más necesario que nunca, porque cada vez tendréis más audiencia. Los resultados de las políticas de esta multinacional ultraderechista ya comienzan a verse por desgracia".

DECRETO ÓMNIBUS

En su discurso, Sánchez ha reconocido que "ha costado mucho" sacar adelante el decreto ómnibus que se votará esta semana en el Congreso, después de haber sido rechazado hace unas semanas anteriores por PP, Vox y Junts.

"Si algo sabemos es que la vida es así. Cuando no tienes una familia de alto abolengo o grandes amigos empresarios, pues las cosas valiosas cuestan, no te las regala nadie y hay que pelearlas, trabajarlas, negociarlas, cediendo en algunas cosas para ganar en otras. Eso es lo que hacen millones de españoles cada día", ha reivindicado Sánchez.

En este contexto, Sánchez ha vuelto a preguntarse "qué país quieren los de la coalición negacionista": "Porque solo sabemos lo que no quieren. No quieren revalorizar las pensiones conforme al IPC, no quieren subir el salario mínimo interprofesional. En fin, frente a su no a todo, nosotros reivindicamos un gran sí a la mayoría social".

INSISTE EN AGOTAR LA LEGISLATURA

Sánchez ha continuado alentando a sus parlamentarios para "superar a la coalición ultraderechista": "Cuando nos insulten, vamos a responderles con buena educación y con la convicción de que cuánto más gritan, es que vamos por el buen camino y hay que perseverar".

Por ello, ha vuelto a insistir en agotar la legislatura pese a la petición constante del adelanto electoral por parte de la "coalición negacionista", a la vez que ha defendido que cuando llegue el momento, el PSOE "volverá a vencer en las urnas": "Tendremos más gobiernos municipales, autonómicos y de nuevo un Gobierno progresista".

Durante su intervención, Sánchez también se ha referido al 41º Congreso Federal del PSOE que se celebró hace unos meses en Sevilla, apostillando que este proceso sirvió para salir "con nuevas ideas" y con liderazgos renovados.

En este punto, el líder del PSOE se ha referido a los cambios de secretarios generales en diferentes federaciones autonómicas socialistas y ha apelado a "ganar" las próximas elecciones autonómicas y municipales tras estos relevos.

"Lo que está en juego es si España, si Europa y si el mundo continúan avanzando por la senda de progreso de las últimas décadas, o simple y llanamente retrocede. Lo que se decide es si seguimos apostando por una sociedad de apertura y de colaboración, de entendimiento mutuo, o nos convertimos a la religión del unilateralismo y también del conflicto", ha sentenciado.