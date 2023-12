Sánchez insiste en la comisión de trabajo con el PP en la que estarán Montero, López y Bolaños

Dice que está abierto a incorporar nuevos elementos de acuerdo que plantee el PP

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la creación de una comisión de trabajo para llegar a un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Partido Popular y ha avanzado que los componentes del PSOE serían María Jesús Montero como vicesecretaria general del partido, Patxi López como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Félix Bolaños como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal.

Así lo ha comunicado Sánchez en una entrevista este lunes en 'Informativos Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha reiterado la necesidad de crear esta mesa de trabajo con el principal partido de la oposición para trabajar en tres ámbitos específicos como es la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del CGPJ, pese a que el PP ya ha descartado este planteamiento al verlo similar a lo que el PSOE hace con los partidos independentistas.

Al hilo, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que está "abierto" a que el PP le plantee en el encuentro las propuestas que considere. "Estoy abierto a incorporar nuevos elementos de acuerdo entre las dos formaciones políticas", ha lanzado.

"Insisto, estoy dispuesto a hablar de cualquier otra cuestión que plantee el líder de la oposición y desde luego mi voluntad, pública y manifiesta, es que en esta legislatura yo no me voy a resignar a que no podamos llegar a grandes acuerdos de estado el Partido Socialista y el Partido Popular", ha manifestado.

Precisamente, este lunes Moncloa ha ofrecido al gabinete de Alberto Núñez Feijóo tres fechas para la reunión con Sánchez, la primera de la legislatura, con el fin de encajar agendas y formalizarla antes de finalizar el año: dos antes de Navidad y una antes de fin de año.

Ante este ofrecimiento, el Partido Popular ha exigido "por escrito" el orden del día de la reunión y ha apuntado que prefiere pactar "el qué y el para qué antes del cuando", si bien ha confirmado su asistencia al encuentro.

En respuesta, Sánchez ha recordado que cuando él era líder de la oposición y Mariano Rajoy le emplazaba en el Palacio de la Moncloa "no ponía ninguna condición".

A su juicio, cuando se habla de cumplir con la Constitución "no se pueden poner condiciones ni premisas para poder cumplirlas". "Hay que cumplir con la Constitución", le ha reprochado al líder 'popular', en relación al mandato caducado desde hace cinco años del CGPJ.

"Realmente está afectando a la calidad de la Justicia, de un servicio fundamental para los ciudadanos y ciudadanas", ha añadido recordando al mismo tiempo que este bloqueo judicial está teniendo un coste de 10 millones de euros del "bolsillo de los ciudadanos".