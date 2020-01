Sánchez pide a PSOE y Podemos "moderación y progreso" frente al "Apocalipsis" de la derecha

Publicado 05/01/2020 12:57:19 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha instado a los diputados socialistas y de Unidas Podemos que hagan uso de la "moderación y del progreso" frente a la coalición del "Apocalipsis" de la derecha para hacer de la nueva legislatura una reivindicación de "la política y de lo mejor de la esperanza".

En su última intervención de la segunda jornada de la investidura y antes de la primera votación, Sánchez ha insistido en dejar a la derecha en "su rencor y en su España en blanco y negro" porque por parte del Gobierno de coalición hay "esperanza" ya que estará basado, "no en nombre de nadie, sino en nombre de los principios y valores refrendados por la mayoría de la ciudadanía".

"Dejémosles con el rencor a aquellos que nunca han aprendido a perder, que saben ahora mismo que el espacio de la moderación, de la templanza, el rigor y el respeto, si lo representa alguien es la coalición progresista que va a liderar los próximos cuatro años", ha resaltado Sánchez que le ha propuesto "humildemente" a la bancada socialista y a de los morados que frente "al insulto, la mesura; frente el acoso, la templanza y frente a la amenaza, el respeto y la voluntad de diálogo".

Además, Sánchez ha destacado desde la tribuna que se va a abrir una nueva etapa con toda responsabilidad, lealtad, altura de miras y con la vocación de dialogar, dialogar y dialogar hasta con aquellos que insultan", dirigiéndose a la bancada de la derecha. Tras ello, ha pedido al resto de diputados de la Cámara Baja la "confianza mayoritaria" en la votación de la investidura para que se consiga "por fin que España tenga gobierno".

CAMPAÑA DE ACOSO, INSULTOS Y AMENAZAS

Antes de terminar su última intervención de este domingo, Sánchez ha insistido en que ante la "campaña del acoso, el insulto y la amenaza" habrá una coalición progresista a partir del próximo 7 de enero, cuando se celebre la segunda votación de la investidura en la que sólo se necesita una mayoría simple.

Por eso, ha asegurado que hay que dejar el "rencor" a aquellos que "no asumen" los resultados electorales "de las cinco veces que la ciudadanía les ha dicho que no a ellos y sí a una coalición progresista". "Ojalá no existiera la intolerancia, pero existe y la democracia es tan grande que incluso la intolerancia es reconocida y tiene cobijo", ha añadido para después asegurar que con un gobierno de coalición hay "esperanza" porque se van a ver "recuperados" los derechos sociales.

"En los trabajos se van a ver recuperados los derechos laborales, se van a ver recuperados en las pensiones. Hay esperanza para las mujeres que sufren la violencia machista, hay esperanza para los jóvenes que tienen dificultades para poder emanciparse, hay esperanza para encontrar trabajo, para los jóvenes que marchan por las calles diciendo que hay que reivindicar acabar con los efectos del cambio climático, hay esperanza para los catalanes y para los españoles que lo que queremos es vivir en concordia reivindicando los principios de la Constitución, hay esperanza", ha especificado.



