Sánchez, proclamado por unanimidad candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal del PSOE, reunido este sábado en Fuenlabrada (Madrid), ha proclamado por unanimidad al secretario general, Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas generales del 29 de noviembre.

Además, los integrantes del Comité Federal, principal órgano del partido entre Congresos, han ratificado las candidaturas al Congreso y al Senado que habían sido aprobadas en la víspera en la Comisión Federal de listas.

"El 29N solo hay una meta: la victoria. Salimos a ganar, y a gobernar", señalan desde Ferraz, asegurando que están "preparados" y cuentan con el mejor proyecto, equipo y "el mejor liderazgo" con Pedro Sánchez a la cabeza.

Según informan desde Ferraz, por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso, un 52%, cumpliendo así el mandato del 41º Congrso del PSOE.

Respecto al Senado, destacan que han aumentado en 10 puntos el porcentaje de mujeres que encabezan candidaturas respeto a 2023. En total el PSOE presenta 444 mujeres y 443 hombres a las Cortes Generales, en cumplimiento de la actual legislación de Igualdad.