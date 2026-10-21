Sánchez y PSOE dan la "bienvenida" a la visita de Milei con una lona en Ferraz reivindicando su orgullo por ser "zurdos"

El presidente Pedro Sánchez y el PSOE dan la "bienvenida" a la visita de Milei en Madrid reivindicando su orgullo por ser "zurdos" - PSOE

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dado la "bienvenida" al presidente argentino, Javier Milei, en su visita este miércoles a Madrid, reivindicando su orgullo por ser "zurdo".

En un mensaje en la red social 'X', Sánchez ha afirmado que está orgulloso de ser "zurdo" y "a mucha honra", en respuestas a las críticas de Milei a los líderes políticos de izquierda.

"Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas", ha subrayado el presidente español, para enumerar después medidas del Gobierno en materia de pensiones, subida del salario mínimo, la conciliación familiar, el aborto o la defensa de la paz en contra de la guerra, en contraposición a las políticas impulsadas por el dirigente argentino.

Desde el PSOE además han desplegado una lona en la sede nacional de la calle Ferraz para también dar la bienvenida al presidente argentino. "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa", reza el texto.