Santiago tacha de "propaganda" la exigencia de Podemos de bajar un 40% los alquileres: "Sumar es más de medidas serias"

Está de acuerdo con Maíllo en la necesidad de unir a la izquierda y pone como ejemplo a Por Andalucía en el parlamento andaluz

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha tachado de "propagandista" la exigencia de Podemos de bajar por decreto un 40% los alquileres en toda España, esgrimiendo que la coalición a la que pertenece "es más de medidas serias", como condicionar la bajada a factores como el empleo y los salarios por territorio.

Preguntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre cómo valora las exigencias de Podemos para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, entre ellas la de rebajar un 40% los precios de todos los alquileres, el dirigente del PCE la ha calificado como "medida propagandista" y poco seria.

"Bueno, pues como todo en la vida, depende, es que no hay soluciones blancas o negras. ¿Un 40% dónde? Pues en Madrid probablemente los precios de la vivienda sí están un 40% encima de lo que es normal. Probablemente en una localidad como Mieres pues no están por encima de lo normal. Entonces, claro, nosotros no somos tanto de medidas propagandistas, nosotros somos más de medidas serias", ha espetado.

Santiago ha proseguido argumentando que "es evidente" que tiene que haber una intervención del precio del arrendamiento, pero que tendrá que ver con el empleo en cada territorio, los salarios de la gente, o si las viviendas se encuentras en zonas tensionadas. Por ello, no cree que la solución sea bajar "un 10, 15, 20 o 50% igual en toda España", porque eso es "propaganda pura".

Repreguntado sobre si ha denominado al partido dirigido por Ione Belarra como "poco serio" y "propagandista", el político de Sumar lo ha negado y ha enmarcado sus palabras a la necesidad de "tener una coherencia entre lo que se hace cuando se gobierna y lo que dice cuando no se gobierna". "Son posiciones distintas, pero sí conviene mantener una cierta coherencia, porque tampoco hay que insultar a la inteligencia", ha zanjado.

DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA

En otro orden de cosas, Santiago ha suscrito las palabras del coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, de defender la unidad electoral de la izquierda. En opinión del dirigente del PCE, es el único modo de que no gobierne "la derecha y la ultraderecha".

Ha reivindicado que en Andalucía todas las fuerzas que integran Sumar y Podemos están dentro de una misma candidatura, Por Andalucía, y ha lamentado que de eso se hable poco: "En Andalucía estamos todos y todas trabajando juntos en el mismo espacio político con toda normalidad. De eso se habla poco, porque es una buena noticia".