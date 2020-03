Secretarios Judiciales advierten de que las medidas de seguridad de Justicia no sirven sin kits de protección

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Letrados de la Administración de Justicia han advertido este martes de que las medidas de seguridad laboral establecidas por el Ministerio de Justicia no sirven para prevenir los riesgos de contagio por el coronavirus si los equipos de protección que llevan reclamando desde que se aprobó el decreto de alarma, el pasado 14 de marzo, no llegan a los juzgados. En este sentido, sostienen que el número de funcionarios que acuden todos los días a sus lugares de trabajo son superiores a los necesarios.

Así lo ha manifestado la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Lidia Urrea, en declaraciones a Europa Press, en las que lamenta que después de "10 días" los funcionarios que están de guardia y realizando servicios esenciales sigan trabajando "sin equipos de protección".

"Sabemos que hay escasez", ha indicado Urrea, al mismo tiempo que ha señalado que la distribución de los 'kits' de protección tardará en llevarse a cabo. La asociación cree que estos equipos con material están "centralizados" en la sede del Ministerio, en Madrid, y tiene que proceder a su reparto por toda España.

JUSTICIA COORDINA A TODOS SUS FUNCIONARIOS EN ESPAÑA

Desde el pasado viernes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene en su mano la gestión del material y del personal de la Administración de Justicia, a fin de coordinar su actividad profesional y garantizar la prestación de servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Así, por orden del Ministerio de Sanidad --autoridad delegada para la gestión de la crisis sanitaria-- asumió todas las competencias sobre los funcionarios de esta área, incluidas las que tenían las comunidades con competencias transferidas, que les serán devueltas una vez concluya el estado de alarma.

En el marco de estas funciones, el ministro de Justicia dictó este lunes una resolución, en coordinación con las administraciones territoriales, en la que aconseja, entre otras prácticas, el uso de mascarillas para detenidos con afecciones respiratorias y el uso de mamparas, geles y material de autoprotección para prevenir el contagio a funcionarios. También indica que no se permitirá el acceso la sede judicial salvo justificación correspondiente y que se limitará al mínimo el número de personas que accede y el tiempo de exposición.

Según la portavoz de UPSJ estas medidas "no solucionan nada porque no hay equipos de protección". "Da igual que límites se pongan" porque los trabajadores "están expuestos", ha subrayado.

SERVICIOS MÍNIMOS SON "EXCESIVOS"

Ya se han conocido casos de funcionarios de Valencia o Córdoba que han dado positivo por coronavirus y que incluso han tenido que ser ingresados en el hospital, como una secretaria judicial de Barcelona, cuyo caso se ha conocido este mismo martes.

Por ello, Lidia Urrea ha reclamado que "haya un mínimo de personal en todos los juzgados", mucho menor que los servicios mínimos establecidos por Justicia que, a su juicio, son "excesivos". Según ha explicado, muchos funcionarios que van a trabajar todos los días están destinados en "jurisdicciones que no tienen casi servicios esenciales" que cubrir.

Así, ha pedido que tan sólo acudan a los juzgados los que estén de guardia, porque cuanto menos personal haya "más fácil será dar protección". En este sentido, la portavoz de UPSJ ha insistido en que se permita el teletrabajo y con plena disponibilidad, pues es un mecanismo que permite controlar los escritos y asuntos que ingresan en los juzgados y "coordinar" a todos los trabajadores.

De este modo, sólo se acudiría al juzgado para tramitar el expediente o celebrar la vista de aquello que realmente sea un servicio esencial, según lo marcado por el Consejo General del Poder Judicial, ha apostillado.

"¿Qué diferencia se puede apreciar entre los servicios mínimos que ha fijado el Ministerio de Justicia en pleno siglo XXI de los que hubiera fijado en una situación similar hace treinta años sin los medios telemáticos que ha puesto a nuestra disposición?", se pregunta la UPSJ en un comunicado emitido este martes.

Con todo ello, la asociación crítica que no es momento de mantener los juzgados abiertos para "dar ejemplo", sino de proteger tanto a profesionales como a ciudadanos: "Se pone de forma constante y continua en riesgo la salud no sólo de quiénes acuden a realizar sus funciones profesionales si no la salud de los ciudadanos que son atendidos en tal situación", concluye el comunicado.