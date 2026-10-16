El Senado explora el uso de la IA para revisar enmiendas, transcripción y acercar el lenguaje legislativo al ciudadano

Archivo - Fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Senado está explorando nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) para facilitar el trabajo parlamentario, desde la agrupación de enmiendas por similitud semántica hasta la transcripción y traducción de las sesiones, la clasificación de documentos o la adaptación del lenguaje legislativo para hacerlo más comprensible a los ciudadanos.

Así lo ha expuesto el director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Cámara Alta, Manuel Pereira González, durante su intervención en el V Congreso de la Asociación de Profesionales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de Sistemas Audiovisuales de los Parlamentos, Cortes y Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas Españolas (ParlaTIC), donde ha presentado distintos casos de uso de esta tecnología en instituciones parlamentarias de todo el mundo.

Pereira ha defendido que la IA no es una "moda pasajera", sino una tecnología que está transformando a "muy rápido" distintos ámbitos del conocimiento y del trabajo. Por ello, ha advertido de que los parlamentos y las administraciones públicas "no pueden ignorar su desarrollo y deben incorporarla a sus procesos", aunque estableciendo mecanismos para garantizar su uso adecuado.

En este sentido, ha subrayado que el reto no consiste en impedir que los empleados utilicen estas herramientas, sino en establecer una gobernanza que permita aprovechar sus posibilidades.

"No pretendas decirle a la gente que no use la IA porque no va a funcionar", ha señalado al abordar el fenómeno conocido como 'IA en la sombra', que hace referencia al uso de estas herramientas al margen de los mecanismos de control de las organizaciones.

REVISAR ENMIENDAS Y MEJORAR EL TRABAJO LEGISLATIVO

Entre las aplicaciones que ya se están desarrollando en otros parlamentos, Pereira ha destacado el uso de la IA para agrupar enmiendas parlamentarias por similitud semántica, una herramienta que permite identificar propuestas que plantean contenidos similares aunque estén redactadas de manera diferente.

Asimismo, puede ayudar a los parlamentarios a localizar información, contrastar fuentes, preparar discursos, redactar notas de prensa y elaborar textos legislativos. Además, puede servir también para detectar posibles contradicciones o duplicidades entre normas y facilitar el trabajo de las comisiones.

TRANSCRIPCIÓN, TRADUCCIÓN Y LENGUAJE CLARO

Otro de los ámbitos en los que Pereira ha identificado avances es el de la transcripción automática de las sesiones parlamentarias y la traducción de sus contenidos. En este campo, ha mencionado experiencias de países como Italia, Brasil, Canadá, Estonia y Baréin, además de iniciativas del propio Senado y del Parlamento de Galicia.

La Cámara Alta, ha explicado, recurre actualmente a una empresa para prestar estos servicios, aunque considera que existen oportunidades para avanzar en este ámbito.

Pereira también ha defendido el potencial de la IA para trasladar el lenguaje jurídico y parlamentario a un registro más "sencillo", de manera que la información institucional resulte más "accesible" para la ciudadanía. Estas herramientas pueden adaptar explicaciones sobre enmiendas, normas o disposiciones constitucionales para facilitar su comprensión por parte de personas sin conocimientos especializados.

A ello se suman las posibilidades de reconocer textos manuscritos de documentos históricos, resumir información, generar contenidos en formato de audio y mejorar las búsquedas en los archivos parlamentarios.

RECOMENDACIONES COMUNES PARA LOS PARLAMENTOS

Durante su intervención, el responsable tecnológico del Senado ha incidido en la necesidad de establecer criterios comunes para la incorporación de la IA en las cámaras legislativas, a partir de las recomendaciones de organismos internacionales y de la experiencia acumulada por distintos parlamentos.

En este contexto, ha abogado por una gobernanza de la IA que sea "ética, transparente y centrada en las personas", además de recomendar que las administraciones inviertan en formación, procesos y cultura organizativa para facilitar su adopción.